Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. "Besser 25 Prozent von x als 45 Prozent von nix" - der Satz stammt von Peer Steinbrück und diente ihm 2008 als Bundesfinanzminister als Rechtfertigung zur Einführung der pauschalen Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge. Geht es nach den Sozialdemokraten, hat sich die Geschäftsgrundlage allerdings grundlegend verändert: Die Gefahr der Kapitalflucht in Steueroasen habe sich erheblich verringert, weil Banken in mehr Ländern der Welt inzwischen zur Datenweitergabe an deutsche Finanzämter verpflichtet seien, heißt es. Die SPD will in der Großen Koalition jetzt das Ende der Abgeltungsteuer durchsetzen und unter anderem Zinseinkünfte wieder so besteuern wie Löhne und Gehälter.

Derzeit werden pauschal 25 Prozent auf Kapitalerträge fällig. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) werden Sympathien für ein solches Vorgehen nachgesagt. Andere Unionsspitzen treten dagegen auf die Bremse. SPD-Chef Sigmar Gabriel hält die Debatte über ein Aus für die Abgeltungsteuer für hilfreich und stellt sich hinter entsprechende Vorschläge der Finanzminister aus SPD-regierten Bundesländern.

Auch SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi setzt sich energisch für eine Reform ein. "Ich finde, die Abgeltungsteuer hat sich überlebt. Unser Kampf gegen Steueroasen in aller Welt zeitigt endlich Erfolge", erklärte Fahimi gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Sie halte es für angebracht, jetzt die Abgeltungsteuer zu kippen und Kapitalerträge aus dem Ausland künftig wieder mit dem individuellen Steuersatz zu belegen. "Es geht nicht an, dass wir Menschen, die arbeiten, kräftiger besteuern als jene, die ihr Geld im Ausland für sich arbeiten lassen", sagte die SPD-Parteimanagerin.

Die Rückkehr zur individuellen Besteuerung von Kapitalerträgen könnte dem Staat erhebliche Steuermehreinnahmen verschaffen: Vor deren Einführung hatte der Fiskus jährlich 13,5 Milliarden Euro Steuern auf Kapitalerträge eingenommen. Die Abgeltungsteuer erbrachte im vergangenen Jahr 8,6 Milliarden Euro. Selbst Finanzminister Schäuble hält die jetzige Praxis für problematisch: "Natürlich kann man darüber diskutieren, ob die Abgeltungswirkung der Kapitalertragsteuer steuerlicher Gerechtigkeit voll entspricht." Die Deutsche Steuergewerkschaft wird konkreter: "Arbeit darf nicht höher besteuert werden als das Einkommen derjenigen, die nur auf dem Sofa liegen und ihre Kontoauszüge durchblättern."

Aus Sicht der Union spricht vor allem eines gegen die Abschaffung der Abgeltungsteuer: Dieser Schritt würde faktisch eine Steuererhöhung bedeuten. Dies hatten CDU und CSU im Bundestagswahlkampf kategorisch ausgeschlossen. Im Koalitionsvertrag findet sich denn auch kein Passus für eine Reform der Besteuerung von Zinsen, Dividenden und Fondsausschüttungen. "Die Frage einer Abschaffung der Abgeltungsteuer stellt sich nicht", so Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU). Bis es einen weltweiten Informationsaustausch in Steuerfragen gebe, "liegt noch ein gutes Stück Wegstrecke vor uns". Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) mahnt: "Das würde für den einzelnen Bürger Steuererhöhungen bedeuten".