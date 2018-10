Offenbach. (dpa/lhe/mün) Nach dem teils herbstlichen Wetter der vergangenen Tage bringt Hoch «Görge» sommerliche Temperaturen nach Südwestdeutschland zurück. So seien in der zweiten Wochenhälfte viel Sonne und sommerliche Temperaturen mit mehr als 25 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit.

Schon am Montag bleibt es bei vielen Wolken bereits vielerorts trocken. Nur vereinzelt regnet es bei 18 bis 22 Grad leicht. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken bei ebenfalls bis zu 22 Grad ab, im Norden und Osten Hessens kann es vereinzelt Schauer geben. Am Mittwoch regnet es dann nicht mehr und die Sonne kommt bei maximal 24 Grad auch heraus.

Für Heidelberg sagen die Wetterfrösche für die letzte Schlossbeleuchtung am Samstag, 6. September, Tageshöchsttemparaturen von bis zu 25 Grad voraus.