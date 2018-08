Von Ines Schmiedl

Große Aufregung herrscht am Wochenende im Heilbronner Haus der Familie - und das nicht nur bei den Kindern. Denn auch viele Eltern kennen "Christoph" selbst schon seit Kindertagen, und gern wurden die Kinder vorgeschickt, um ein Autogramm zu holen. Der Autor und Moderator von der "Sendung mit der Maus", Christoph Biemann, blieb gewohnt geduldig, bis alle Wünsche erfüllt waren und er mit seiner Veranstaltung "Christophs Experimente" loslegen konnte.

Das Publikum war nicht ganz so geduldig: "Wie lang dauert's denn noch?", lautet eine der meistgestellten Fragen der Kinder im Vorschul- und Grundschulalter vorab. "Er ist ganz, ganz grün", erklärte hingegen ein Dreijähriger seinem größeren Bruder.

Doch dann endlich legte er los, der Mann von der Maus, dessen grünes Sweatshirt seit Jahrzehnten als sein Erkennungszeichen gilt. Und ganz anschaulich erklärt er auch gleich, warum wir experimentieren: "Weil unsere Vorvorvorfahren die Entdeckung gemacht haben, dass wir einen Nutzen davon haben, wenn wir etwas Neues herausfinden. Deshalb können wir gar nicht anders, als Dinge auszuprobieren."

Dass ein Glas überläuft, wenn wir es bis zum Rand voll schöpfen und etwas hineintauchen, leuchtet jedem ein. Dass aber das Wasser aus einem vollen Glas nicht herausläuft, wenn wir es umdrehen, wenn wir vorher ein Papier auf die Öffnung kleben, das bringt dann schon viele Kinderaugen zum Strahlen. "Mein Lieblingsexperiment", gibt der 61-jährige Moderator, der in Köln lebt, zu.

Und will dann auch gleich wissen, warum der Zettel an dem Glas klebt? Genau, die Sache mit dem Luftdruck und mit Otto von Guericke und was er alles entdeckt hat. Wissen vermittelt zu bekommen, kann so spannend sein.

Immer wieder werden die Kinder zum Mitdenken animiert: "Wer glaubt, dass die Knetmasse im Wasser schwimmt?" Nein, sie geht unter, aber wenn man sie anders formt, dann schwimmt sie - "im Prinzip", so Christoph Biemann mit einem Augenzwinkern, denn das Umformen hat manchmal so seine Tücken. Wie bringt man ein Ei dazu, im Wasser nicht unterzugehen? Und gleich wird auch der Beweis angetreten: Viel Salz ins Wasser, umrühren und ein bisschen warten. Und siehe da, das Ei schwebt im Wasserglas.

Auch Gedankenexperimente sind wichtig, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder und liest aus einem seiner Bücher eine Fantasiegeschichte vor. Und zeigt zum Abschluss noch einen ganz wichtigen Versuch: "Lächeln!" Durch Lächeln melden die Muskeln im Gesicht ans Gehirn, dass wir ganz gut drauf sind. "Und wenn ich jemanden anlächele, lächelt er meistens zurück. Probiert das mal aus", lächelt Biemann.

An sich alles keine spektakulären Experimente, die der Mann von der Maus da in Heilbronn ausprobiert hat. Aber die humorvolle und kurzweilige Art, wie er Tee in einen Schlauch saugt, Brausepulver zum Explodieren bringt oder Papierstreifen verdreht, zusammenklebt und wieder auseinander schneidet, begeistert nicht nur die Kinder im Saal, auch die Erwachsenen sind ganz in seinen Bann gezogen - sicher eines der vielen Geheimnisse, warum die Sendung mit der Maus und ihre Moderatoren seit mehr als vier Jahrzehnten so erfolgreich Sonntag für Sonntag in heimischen Wohnzimmern quasi zu Hause sind.