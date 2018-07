Der Inhalt der Wertstofftonnen ist ein Geschäft - Grün-Rot will es den Kommunen überlassen. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Berlin. Baden-Württemberg und sieben weitere von den Grünen mitregierten Bundesländer dringen auf eine rasche Reform der Abfallentsorgung: Sie wollen das bisherige Duale System abschaffen und die Organisation der Wertstoffsammlung komplett den Kommunen überlassen. Das geht aus einem bislang unveröffentlichten Konzept der acht Länder hervor, das unserer Stuttgarter Redaktion vorliegt. Für ihr Modell wollen die sogenannten G-Länder nun Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gewinnen.

Schon 2012 hatte der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) die Einführung einer bundesweiten Wertstofftonne in Aussicht gestellt. Daraus wurde nichts. Unter anderem gab es Streit zwischen Kommunen und privaten Entsorgern um das lukrative Wertstoffrecycling.

"Für uns ist offensichtlich, dass die Kommunen besser als jeder andere geeignet sind, die Sammlung, Erfassung und Verwertung von Wertstoffen zu organisieren. In ihre Verantwortung sollten wir deshalb auch Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen legen", sagt nun Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Es liege im Interesse der Verbraucher und der Umwelt, das "überholte Duale System" durch eine kostengünstigere und effizientere Struktur zu ersetzen.

Der Grüne Punkt ist 1991 eingeführt worden, um der wachsenden Müllberge durch Recycling Herr zu werden. Die Entsorgung des Verpackungsmülls übernahm damals das Duale System Deutschland (DSD). Das private Unternehmen vergibt den "Grünen Punkt" an Verpackungsfirmen und kassiert dafür Lizenzgebühren. Im Gegenzug organisiert es Sammlung, Transport und Verwertung des Mülls. Mittlerweile hat das DSD sein Monopol zwar verloren und Konkurrenz; zudem müssen seit 2009 auch Verpackungen ohne den Grünen Punkt entsorgt werden. Doch die Zweiteilung der Entsorgung blieb: Private sind für das Recycling von Verspackungsmüll zuständig und die Kommunen für Restmüll, Biotonne oder Altpapier.

Laut dem Konzept der G-Länder sollen Verpackungshersteller auch künftig Lizenzentgelte zahlen. Diese soll aber eine neue "Zentrale Stelle mit hoheitlichen Befugnissen" entlang ökologischer Kriterien festlegen. Die Sortierung und Verwertung des Mülls soll ausgeschrieben und damit wettbewerblich gestaltet werden. Die Wertstoffsammlung würde dagegen den Kommunen obliegen; sie hätten aber das Recht, auch Dritte damit zu beauftragen.

Das Duale System lehnt den Vorstoß entschieden ab. Der vom "Länderkonzept" der Grünen-Umweltminister verfolgte Ansatz einer umfassenden Wertstoffsammlung sei "vom Grundsatz" her richtig, sagte der Geschäftsführende DSD-Gesellschafter Michael Wiener. Um noch mehr Wertstoffe zu recyceln, sei aber die "gesamthafte Erfassung über die Wertstofftonne in den Händen der dualen Systeme" notwendig. Durch eine privatwirtschaftliche und wettbewerbliche Umsetzung hätten "Verwertungs- und Recyclingerfolge zu marktgerechten Kosten" weiter Bestand, so Wiener weiter.

Dagegen begrüßt fordert der Verband Kommunaler Unternehmer (VKU) den Grünen-Vorstoß und fordert den Bund dazu auf, "die Positionen der Länder nicht zu ignorieren". Bundesumweltministerin Hendricks will dem Vernehmen nach bald einen Entwurf für ein neues Wertstoffgesetz vorlegen. Untersteller mahnt seine Amtskollegin zur Eile: "Je schneller, desto besser."

Die Bundesländer können über den Bundesrat entscheidenden Einfluss auf das Gesetz nehmen. Alle hätten ein Interesse, den Abfall "möglichst effektiv zu verwerten", sagte Untersteller. Er glaube daher, dass ein gemeinsamer Vorschlag für ein neues Wertstoffgesetz möglich sei. Das Papier der grünen Umweltminister sei dafür "eine gute Grundlage".