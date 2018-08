Umzäunt und gesperrt: Am Heilbronner Wahrzeichen haben sich Steine gelöst. Die genaue Ursache wird noch gesucht. Foto: Endres

Heilbronn. (bfk) Wie es der Name sagt: Der Wartbergturm ist ein Wachturm; es gibt viele davon in Deutschland, für Heilbronn ist er wegen seiner Lage auf dem nach ihm benannten Wartberg das Wahrzeichen. Bis auf weiteres ist jetzt der Zugang und damit eine Besteigung nicht möglich. Der Turm wurde vorsorglich geschlossen und von einem Bauzaun umgeben.

Nach Auskunft von Johannes Straub vom städtischen Hochbauamt haben sich nicht am Turm selbst, sondern an der den Turm wie eine Manschette umschließenden Umfassungsmauer auf ca. drei Meter Breite Steine gelöst. Straub vermutet den starken Regen der letzten Woche als Ursache dafür und erinnert daran, dass es einen ähnlichen Vorfall schon vor neun Jahren gegeben habe. Derzeit wird der Schaden begutachtet. Prognosen zu den Kosten und den Zeitabläufen gibt es laut Straub noch nicht.

Bauwerke wie der Wartbergturm werden regelmäßig begangen und kontrolliert. Im konkreten Fall ist der Denkmalsschutz bereits eingeschaltet, sowohl die Untere Behörde in Heilbronn als auch das Regierungspräsidium. Der Turm ist einer der ältesten in Heilbronn. Er wurde im zwölften Jahrhundert als Wachturm angelegt.

Der Blick von hier geht nicht nur über die ganze Stadt, sondern weit in die Region und das Neckartal hinaus und begeisterte schon Goethe, der an seinem 48. Geburtstag im Jahr 1797 hier stand. Der 30 Meter hohe Turm hat sich im Laufe der Zeit in seiner Bausubstanz und seinem Aussehen verändert. Die Zinnen erhielt er bei einer historisierenden Restaurierung 1863 bis 1868. Die seit 2002 auf dem Turm installierte Lichtskulptur "Sonnenstrahl für Heilbronn" des Holländers Jan van Munster hatte seinerzeit für viel Häme gesorgt. Die Wartberg-Gaststätte ist seit 1992 ein beliebter Zielort.