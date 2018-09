Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nein, keine Zwischenfragen, "weil das jetzt eine Herzensangelegenheit ist!" schmettert Timm Kern enthusiasmiert ins Landtagsplenum. Die Gemeinschaftsschule - gestern einmal mehr Thema im Landtag - erregt noch allemal die Gemüter. Das des Liberalen Kern sogar so heftig, dass er sich hinreißen lässt und von "Kinderversuchen" spricht, wo er den neuen Schultyp meint. Hinterher hätte er sich am liebsten auf die Zunge gebissen, aber da hatte ihn Kultusstaatssekretär Frank Mentrup schon kühl zurechtgewiesen: "Solche Vergleiche sind inhaltlich völlig daneben."

Anlass zur Debatte, die allerdings nicht einen einzigen neuen Gedanken benannte, war die Volksabstimmung in Bad Saulgau vor rund einer Woche. Gegner des neuen Schultyps hatten sich dort mit großer Mehrheit gegen die Gemeinschaftsschule ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung war allerdings so niedrig, dass das Quorum verfehlt wurde. Die Folge: Sowohl Gegner wie Befürworter reden das Ergebnis schön. "Ein deutliches Votum gegen das ideologisch motivierte Projekt", findet Georg Wacker, der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Frank Mentrup von der SPD hingegen sieht belegt, "dass die Mehrheit das Konzept des gemeinsamen Lernens akzeptiert." Beides stimmt - irgendwie, auch wenn Wacker kontert: Nach dieser Logik dürfe Mentrup nämlich nicht OB in Karlsruhe werden. Bei 42 Prozent Wahlbeteiligung und 55 Prozent Ja-Stimmen seien schließlich 77 Prozent der Wahlbürger gegen ihn.

Ansonsten sind die Fronten unverändert: Eine von der Opposition verlangte Denkpause wurde von der Regierungsmehrheit erwartungsgemäß abgelehnt. Die zitierte vor allem Kommunalpolitiker der Union, die bereitwillig auf die Gemeinschaftsschule umschwenken, während die Opposition fehlende Bildungsinhalte und die ungeklärte Lehrerausbildung bemängelt.

Kultusminister Andreas Stoch will am Montag bekanntgeben, an welchen Orten neue Gemeinschaftsschulen eingerichtet werden. 120 der rund 4000 Schulen hatten sich beworben.