Stuttgart. (dpa-lsw) Hoch «Gerd» beschert dem Südwesten noch bis Ende der Woche hohe Temperaturen. Am Samstag könnte das Thermometer im Rheintal bis auf 37 Grad steigen, sagte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Am Tag darauf würden maximal 35 Grad erwartet. In der kommenden Woche kühle es dann nach einem Umschwung mit Schauern und Gewittern langsam wieder ab.

Der absolute Hitzerekord im August letzten Jahres von 38,8 Grad werde in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr überschritten, hieß es beim DWD. Der meteorologische Sommer endet am 31. August und damit gingen die hitzigen Tage wohl auch zu Ende. Bereits der Montag bringt nach Angaben der Meteorologen Gewitter - die Wolken würden mehr, aber zwischendurch komme doch noch mal die Sonne raus. Der DWD rechnet mit Temperaturen von 22 bis 28 Grad.

Am Freitag meldete das Landesamt für Umwelt (LUBW) bereits Überschreitungen der Meldeschwelle für Ozonwerte von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter unter anderem in Filderstadt (Kreis Esslingen) und Schwäbisch Hall. «Ungewohnte körperliche Anstrengungen und besondere sportliche Ausdauerleistungen im Freien» sollten von ozonempfindlichen Personen gemieden werden, teilte die Behörde mit. Auch in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen wurde die Meldeschwelle von 180 Mikrogramm erreicht.

Auf den Autobahnen A5 und A6 wurde nach Angaben des ADAC seit Mittwoch die Geschwindigkeit gedrosselt. Ab Freitag kam laut Regierungspräsidium Stuttgart auch ein Teilabschnitt der A81 hinzu. Die Maßnahmen sollen Unfälle durch aufgeplatzte Betonfahrbahnen vermeiden. Diese Schäden, Blow Ups genannt, können bei Temperaturen von 30 Grad oder mehr auftreten. Deshalb dürfen Fahrer auf gefährdeten Strecken nicht schneller als 80 Stundenkilometer fahren.

Auf zwei Autobahnen in Baden-Württemberg gab es zudem erste hitzebedingte Spurrillen. Sie befinden sich auf der A8 am Autobahnkreuz Stuttgart jeweils auf beiden Richtungsfahrbahnen (Richtung München und Richtung Karlsruhe) und der A81 am Autobahnkreuz Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen - auf einer Länge von rund 100 Metern, wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Freitag mitteilte. Zu Blow Ups sei es bisher aber noch nicht gekommen, sagte eine Sprecherin.

Den Schwimmbädern bescherte das heiße Wetter dagegen viele Gäste.