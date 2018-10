Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Finanzsituation der baden-württembergischen Kommunen entwickelt sich so positiv, dass der Gemeindetag nach Jahren der Zurückhaltung nun massive Investitionen in Schulbauten, Straßen und Sportstätten ankündigt. "Wir schieben ganz klar und eindeutig einen erheblichen Investitionsbedarf vor uns her. Wir haben auf Kosten der Zukunft gespart", sagte der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Roger Kehle, bei der Vorstellung des Gemeindefinanzberichts 2013. Nun gelte es, die Infrastruktur zukunftstauglich zu machen. "Schlaglöcher werden nicht kleiner, indem man sie ignoriert."

Der Finanzbericht weist für die baden-württembergischen Kommunen für 2012 einen Gesamtüberschuss von 2,17 Milliarden Euro aus. Für 2013 erwarten die Finanzexperten erneut ein positives Saldo - auch wenn das Plus mit 1,5 Milliarden Euro dann geringer ausfallen dürfte als zuletzt. "Wir haben die beste finanzielle Situation aller Städte und Gemeinden bundesweit", sagte Kehle.

Hintergrund Hintergrund

Defizite und Überschüsse baden-württembergischer Kommunen in den vergangenen Jahren: 2012: plus 2,172 Milliarden Euro

2011: plus 1,672 Mrd. Euro

2010: minus 768 Millionen Euro

2009: minus 2,381 Mrd. Euro

2008: plus 1,784 Mrd. Euro

2007: plus 2,261 Mrd. Euro

2006: plus 947 Mio. Euro

2005: minus 195 Mio. [+] Lesen Sie mehr Hintergrund

Defizite und Überschüsse baden-württembergischer Kommunen in den vergangenen Jahren: 2012: plus 2,172 Milliarden Euro

2011: plus 1,672 Mrd. Euro

2010: minus 768 Millionen Euro

2009: minus 2,381 Mrd. Euro

2008: plus 1,784 Mrd. Euro

2007: plus 2,261 Mrd. Euro

2006: plus 947 Mio. Euro

2005: minus 195 Mio. Euro

2004: plus 297 Mio. Euro

2003: minus 270 Mio. Euro

2002: plus 369 Mio. Euro



[-] Weniger anzeigen

In den Krisenjahren 2009 und 2010 waren jedoch auch die Südwest-Kommunen in die roten Zahlen gerutscht. Mit dem jüngsten Plus könnten die Einbrüche nun wieder kompensiert werden, sagte Kehle. Zum Jubeln bestehe daher kein Anlass - zumal das positive Saldo der Vorjahre auch durch mangelnde Investitionen erkauft worden sei. So seien 2012 die Bauausgaben um acht Prozent respektive 222 Millionen Euro zurückgefahren worden, bei den Sachinvestitionen habe das Minus 5,3 Prozent oder 191 Millionen Euro ausgemacht.

Den Investitionsstau der Kommunen bezifferte Kehle mit rund 20 Milliarden Euro. Allein in den Straßenbau müssten über fünf Milliarden Euro und in die Schulen rund drei Milliarden Euro fließen. Zudem würden Teile der Mehreinnahmen durch neue Aufgaben aufgebraucht - wie den Kita-Ausbau.

Zugleich warnte der Kehler das Land davor, angesichts der näherrückenden Schuldenbremse stärker in die Gemeindekassen zu greifen. Bis 2016 können sich die Kommunen noch auf einen Pakt mit dem Land stützen, der die Finanzbeziehungen in weiten Teilen regelt. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Bereits in absehbarer Zeit dürften sich beide Seiten um die Finanzierung des angekündigten Ausbaus der Ganztagesschulen streiten. "Da geht es um sehr sehr viel Geld", sagte Kehle - Geld, das trotz der positiven Entwicklung längst nicht alle Kommunen haben.

So wiesen Ende 2012 nur 85 der 1102 Gemeinden im Land weder im Kernhaushalt noch in den Eigenbetrieben Schulden aus. Das Gesamtminus der Kämmereihaushalte aller Kommunen belief sich auf 6,4 Mrd. Euro. Dazu kommen Schulden der kommunalen Eigenbetriebe von 7,6 Mrd. Euro.

Unterm Strich entspricht das einem Schuldenstand von 1294 Euro je Einwohner in Baden-Württemberg.