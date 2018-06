Von Brigitte Fritz-Kador

Der Promiauftrieb war enorm: Er habe rund 300 Gäste eingeladen und fast alle seien gekommen, sagt Joachim Kruck von Kruck & Partner. In nicht einmal zwei Jahren war das "Marrahaus" am Neckar so weit fertig, dass die ersten drei Gastronomiebetriebe eröffnen und u.a. auch die ersten Mieter, u.a. die Heilbronner Marketing GmbH (HMG) einziehen konnten.Vor allem aber: Das Haus, an einer der markanteste Stelle der Heilbronner City, direkt am Neckarufer, kann jetzt in seinem Erscheinungsbild, seiner Architektur und seiner Wirkung im Kontext zur Umgebung erfahren und beurteilen werden.

Als Baukörper ist das Haus nicht sonderlich spektakulär. Kruck gibt zu, dass er gerne mehr in die Höhe gebaut hätte. An dieser markanten Stelle ein 42-Millionen-Euro-Objekt zu verwirklichen, das bedeutet, die Grundstücksgrenzen auszuloten und sich der Verpflichtung zu stellen, einen Bau hinzustellen, der ihr gerecht wird. Eine der Auflage der Stadt war, die Sichtachse Kaiserstraße-Kilianskirche zu erhalten. Die Lösung, die Kruck gefunden hat, war die einer spektakulären Fassade.

Nach dem Entwurf des Künstlers Antonio Marra werden die vier Stockwerke durch umlaufende Bänder horizontal zu markiert, wobei diese Bänder ihrerseits aus 17.000 Lamellen in 47 Farben bestehend so winkelig angeordnet sind, dass sich ihre unaufdringliche Farbigkeit je nach Standort des Betrachters immer wieder ändert. So steht diese Haus zwar als Solitär da, aber es lebt diese Situation auch. Der nächste Solitär wird ganz in der Nähe die Experimenta II sein.

Durch seine gastronomische Vielfalt wie auch als Wohnadresse am Neckarufer schafft das Marrahaus ein erhebliches Stück Stadt- und Aufenthaltsqualität und damit auch Lebensqualität. Das werden selbst die Radler einsehen, die zuvor erbittert ihren "Lebensraum" am Neckarufer verteidigten.

Zu den drei nun eröffneten Restaurants werden im nächsten Jahr noch zwei weitere hinzukommen. Dann soll auch das im Untergeschoss angesiedelte Arthauskino (700 qm, 400 Plätze) eröffnen. Joachim Kruck hatte schon bei Baubeginn gesagt, dass er, wenn es ihm nur um Gewinnoptimierung gegangen wäre, er z.B. an einen Lebensmitteldiscounter hätte vermieten können. Das Marrahaus (Architekt: Alexander Schleifenheimer) aber sollte kein "Ladenbau" werden. Eine besondere Herausforderung war die dreistöckige-tiefe Baugrube direkt am Neckar, für Tiefgarage und Kino. Im Erdgeschoss fallen von 10.800 qm Gesamtfläche 2500 qm auf die gastronomischen Einrichtung, in den vier Etagen darüber u.a. 2000 qm auf ein Ärztezentrum und 54 Wohnungen verschiedener Größe (ohne die beiden Luxus-Penthouses auf Dach), 500 qm Bürofläche hat die HMG angemietet. Unter den drei Lokalen, die sich bei der Eröffnungsfeier erstmals präsentierten, werden zwei im Franchise geführt ("L’Osteria" mit Schwerpunkt italienische Küche, und Mosch-Mosch mit japanischer Küche). In seiner ganzen Anmutung ist der Anspruch darauf gerichtet, atmosphärisch ein Stück Heilbronn erlebbar zu machen.

Das sieht OB Harry Mergel jedenfalls auch so. Das Marrahaus sei, so sagte er es bei der Einweihung, ein wichtiger Pfeiler für die Entwicklung des Stadtbildes - und: "Der Neckar ist der Fluss, der Heilbronn einst wohlhabend gemacht hat." Nach langen Jahren des Schattendaseins "rücken wir unseren Schicksalsfluss mehr und mehr wieder in unser Stadtbild." Am Marrahaus sei der Neckar von einer seiner schönsten Seiten zu erleben. Diese seit mehr als einem Jahrzehnt schon angegangene Gastromeile hat nun wirklich das Zeug dazu, ein "Alleinstellungsmerkmal" für die Stadt zu werden, reicht das Angebot doch, angefangen von der mediterranen Terrasse des Insel-Hotels über Feinschmeckerlokale bis zu Szenetreffs und nun vom Götzenturm bis zum Bollwerksturm.