Von Sören S. Sgries

Wiesloch. Ganz geheuer war dieser Moment Han Changfu offensichtlich nicht: Vorsichtig nippte der chinesische Landwirtschaftsminister an dem kleinen Glas, das ihm gereicht wurde, probierte. "Neuer Wein", ließ er sich erklären. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen - nicht aber das Interesse des Chinesen an der deutschen Weinbaukultur. Die Weinproduktion habe in seinem Land "keine lange Geschichte", erzählte Han, "aber sie ist in Entwicklung". Dann ließ er sich bei seinem Besuch im Winzerkeller Wiesloch alles ausführlich erklären.

Der Weinbau steckt im "Reich der Mitte" noch in den Kinderschuhen - aber was heißt das schon für ein Land dieser Größe. "Die fangen an und bewirtschaften gleich Flächen, die uns staunen lassen", erzählt Winzerkeller-Geschäftsführer Jürgen Bender. Die letzten fünf bis zehn Jahre wurden die Anbauflächen stark erweitert, sagt Hong Wang, der Wieslocher Kontaktmann nach China. "Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass es sehr viel Wein gibt", so Hong, "viel wird als normaler Saft oder als Obst verwendet".

Und so ist China für die baden-württembergischen Winzer derzeit weniger Konkurrent als vielmehr interessanter Absatzmarkt - wenn auch noch mit "sehr geringer Bedeutung", wie das Südwest-Landwirtschaftsministerium im Juni auf eine parlamentarische Anfrage hin erklärte.

Die Wieslocher sind da schon einen Schritt weiter. Seit sieben Jahren sind sie mit einem eigenen Vertriebsbüro in Peking vertreten, der jährliche Umsatz beträgt dort 100.000 Euro, rund 30.000 Flaschen gehen dafür in den Verkauf. Eine kleine Menge bei insgesamt rund sieben Millionen Flaschen, die die Winzer jährlich abfüllen. Aber "strategisch wichtig", wie Bender sagt, wenn man langfristig seine Abhängigkeit von wichtigen "Giga-Kunden wie Aldi und Co" verringern wolle.

Potenzial hat der Markt. Werden laut Deutschem Weinbauverband in Deutschland jährlich pro Kopf 25 Liter Wein konsumiert, ist es in China nur ein Liter. Deutsche Winzer exportierten im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Liter Wein nach China, 13 Millionen Euro brachte das. "Gnadenlos starke Konkurrenz" beklagt Bender aus Frankreich, wo der Staat die Geschäftsbeziehungen massiv subventioniere.

Dass die Chinesen es auf Dauer nicht beim Import belassen wollen, machte Landwirtschaftsminister Han deutlich. Mit großem Interesse ließ er sich das Prinzip der Genossenschaft erklären: 1500 Winzer liefern dem Winzerkeller Wiesloch - der "ersten Gebietsgenossenschaft Deutschlands" - ihre Trauben ab. Der Wein wird zentral vermarktet. "Ein sehr gutes Modell auch für andere Länder, um im Agrarbereich Strukturen aufzubauen", pries Südwest-Agrarminister Alexander Bonder (Grüne) gegenüber dem Chinesen das Genossenschaftsmodell.

Kenner zweifeln allerdings daran, dass der Transfer so einfach ist. "Die Bauern wollen definitiv in diese Richtung gehen, da sie so ihre Interessen besser gewahrt sehen", sagt Hong Wang. Allerdings: Dort, wo das Geld im Land sitzt, wünscht man das nicht. 90 Prozent der Fläche gehörten einer Handvoll kapitalstarker Produzenten - und die werden laut Hong die nächsten Jahre den Markt prägen.