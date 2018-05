Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wenjing Cai (28) lacht: Essstäbchen habe sie natürlich nach Stuttgart mitgebracht. Und wenn gemeinsam gekocht werde, dann gern chinesisch, "aber Maultaschen sind auch gut." Seit August arbeitet die Chinesin in der Eduard-Mörike-Seniorenwohnanlage des Wohlfahrtswerks für Baden-Württemberg. Die von Königen Katharina 1817 gegründete Stiftung, die an 18 Standorten im Land Pflegeheime, Altenwohnanlagen und ambulante Dienste betreibt, ist Kooperationspartner eines bundesweiten Pilotprojekts: Bis Ende 2015 sollen insgesamt 150 chinesische Pflegefachkräfte in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden.

27 ausgebildete Krankenschwestern aus dem Reich der Mitte sind bereits in Baden-Württemberg, elf in Diensten des Wohlfahrtswerks. "Wir brauchen dringend Zuwanderung von Fachkräften auch aus Nicht-EU-Ländern", begründet Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege dessen Engagement im Pilotprojekt. Das wurde schon vor drei Jahren gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) und der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit ins Leben gerufen.

Bereits heute fehlten deutschlandweit 30 000 ausgebildete Pflegekräfte. Im Land gibt es aktuell dreimal so viele offene Stellen wie Bewerber. Und angesichts der demografischen Situation (immer mehr Ältere, immer weniger junge Leute) droht sich der Mangel drastisch zu verschärfen. Neben verstärkter Ausbildung und Umschulung von Menschen in Deutschland seien die Pflegeeinrichtungen dringend darauf angewiesen, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen.

Ingrid Hastedt, Vorstandsvorsitzende des Wohlfahrtswerks, ist überzeugt, dass sie mit Chinesinnen eine nachhaltige Personalpolitik betreiben kann. Pflegekräfte aus Italien, Griechenland oder Spanien könnten beim nächsten wirtschaftlichen Aufschwung eher wieder nach Hause wollen. Die Chinesinnen dagegen zeigten sich hochmotiviert und wollten sich unbedingt in der Altenpflege weiterbilden.

Wie Greiner darlegte, werden von China jährlich 200 000 Krankenschwestern ins Ausland vermittelt. Nicht zuletzt materielle Anreize spielten eine Rolle. So verdiene man in Peking etwa 500 Euro, als Altenpflegefachkraft hierzulande aber 2725 Euro monatlich.

Die Qualifizierung der Chinesinnen, die sich nach vierjähriger Ausbildung im Heimatland samt einjähriger Berufserfahrung als Krankenschwester für das Pilotprojekt bewerben können (Greiner: "Uns werden die Türen eingerannt"), lassen sich die deutschen Arbeitgeber rund 10 000 Euro kosten. Noch in China finden Deutschkurse statt, die später fortgeführt werden. Nach acht Monaten müssen die zunächst als Pflegehilfskräfte eingestellten Krankenschwestern die Prüfung für die Anerkennung ihrer Ausbildung in Deutschland ablegen.

Greiner kritisierte in diesem Zusammenhang das bürokratische, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Verfahren. Noch 2011 habe es beim dafür landesweit zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart nur einen einzigen Mitarbeiter für die Anerkennung jedweder ausländischer Abschlüsse gegeben. Auch wenn sich die Verhältnisse gebessert hätten, müsse man immer noch ein ganz dickes Brett bohren.