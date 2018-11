Von Alexander R. Wenisch und Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Karlsruhe. Als der Heidelberger Karl Breer vergangenes Jahr in Spanien in Urlaub war, kam ihm eine Idee. Dort herrscht eine Jugendarbeitslosigkeit von 45 Prozent - daheim in Heidelberg sucht er händeringend nach fitten Azubis für seine Gebäudereinigungsfirma. Warum also nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und Jugendlichen aus Andalusien eine Chance in Heidelberg geben?

Breer ist mit der Problematik nicht alleine. Den Heidelberger Firmen Winterbauer (Dachdecker) und Rossmanith (Fensterbauer) geht es ähnlich. Darum haben sich die drei Unternehmen - unterstützt von der Agentur für Arbeit und der Industrie- und Handelskammer (IHK) - zusammengetan, um die Idee umzusetzen.

Seit Monaten sind sie nun in Kontakt mit der Außenhandelskammer in Barcelona, die im Auftrag der Heidelberger nach geeigneten Bewerbern sucht. Sie sollen bei Winterbauer, Breer oder Rossmanith zunächst ein Praktikum mit Sprachkurs absolvieren und dann eine Ausbildung anschließen können. Bereits im Herbst, hofft Breer, werden zunächst zehn junge Spanier in Heidelberg ankommen.

Initiativen wie diese sollen Schule machen. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) vereinbarte am gestrigen Donnerstag bei einer Deutsch-Spanischen Ausbildungskonferenz in Stuttgart mit ihrem Amtskollegen José Ignacio Wert Ortega eine Zusammenarbeit.

Die IHK in Karlsruhe ist unterdessen schon einen Schritt weiter. In ihrem Bereich arbeiten bereits neun Basken - beispielsweise in einem IT-Unternehmen. Alvaro Hernández ringt nach Worten: "Es gibt Information in Baskenland, dass wir gehen Ausbildung Deutschland." Der 24-jährige Informatiker musste nicht lange nachdenken, als ihn das Angebot erreichte, nach Deutschland zu gehen.

Denn die spanischen Jugendlichen sind Hauptopfer des schrumpfenden Arbeitsmarktes. In Zeiten wirtschaftlicher Krise bevorzugen die Unternehmen bei Einstellungen hochgebildete Fachkräfte mit viel Erfahrung. Vielen Jugendlichen unter 25 Jahren bleibt als einzige Alternative die Zeitarbeit: Mehr als 57 Prozent der erwerbstätigen spanischen Jugendlichen haben - oft schlecht bezahlte - Zeitverträge. Jeder Zweite hat überhaupt keinen Job. Und auch weil die Arbeitsvermittlung in Spanien Experten zufolge extrem ineffektiv ist, haben kurioserweise gerade Schüler mit besserer Schulbildung die größten Schwierigkeiten, feste Arbeit zu finden.

Genau das hat der Heidelberger Breer in seinem spanischen Ferienclub festgestellt. "Im Service haben junge Aushilfskräfte gejobbt, die sehr gut Deutsch und Englisch sprachen." Das habe ihn gewundert, weil Fremdsprachen in Spanien eigentlich nicht sehr hoch im Kurs stehen. Doch das scheint sich zu ändern. Die Goethe-Institute auf der Iberischen Halbinsel verzeichnen seit einiger Zeit einen Ansturm auf Deutschkurse. Es spricht sich herum, dass die deutsche Wirtschaft in Europa gut läuft und sich so Chancen eröffnen könnten.

Breer beschreibt im Gespräch mit der RNZ die andere Perspektive. Es gebe 80 Prozent Abiturienten in Heidelberg, aber kaum gewerbliche Azubis. Die Anforderungen an junge Auszubildende steigen ständig. Beispielsweise im Reinigungsgewerbe gehe es längst nicht mehr nur darum, "putzen zu gehen". Breer arbeitet in Kliniken und Hotels. Da sind Hygiene- und Umweltstandards hoch. Die Ausbildungen haben sich entsprechend verändert; man benötigt keine ungelernten Arbeiter, sondern Fachkräfte.

Doch was ist mit jugendlichen Arbeitslosen aus der Region? Um die kümmern sich beispielsweise die "Heidelberger Dienste" mit einem "Azubi-Fonds". Leiter Wolfgang Schütte bestätigt, dass die Kooperation mit regionalen Firmen funktioniert: Es lassen sich auch Ausbildungsstellen für schwer vermittelbare Jugendliche finden. Er räumt aber auch ein, wenn Jugendliche eine zu schlechte Schulbildung haben, stoße man auch mit der Initiative an Grenzen.

Unternehmen wie Winterbauer, Rossmanith und Breer gehen daher schon seit Jahren auch andere Wege, um Nachwuchs zu rekrutieren. Da der Markt in den neuen Bundesländern mittlerweile nahezu leer gefegt ist, sucht Gebäudereiniger Breer mittlerweile in Polen nach Azubis - und jetzt eben auch im Euro-Krisenland Spanien. Für das Betriebsklima wird dies wohl kein Problem werden: Breer hat in Heidelberg derzeit 740 Mitarbeiter - aus 58 Nationen.