Stuttgart. (lsw) CDU und SPD in Baden-Württemberg wollen sich nicht an Gedankenspielen über eine große Koalition nach der Bundestagswahl beteiligen. CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte am Montag, er wolle nicht über mögliche oder unmögliche Koalitionen spekulieren. Die schwarz-gelbe Bundesregierung arbeite gut - es gebe keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken. SPD-Landeschef Nils Schmid sagte, er konzentriere sich darauf, dass es ein gutes Ergebnis für die SPD gebe: "Das Ziel ist Rot-Grün - und alles andere ist Spekulation."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte einer Zeitung gegenüber eine große Koalition nicht ausgeschlossen. Im ZDF-"Sommerinterview" hatte sie aber versichert, sie wolle auch bei einem sehr knappen Wahlausgang die Koalition mit der FDP fortsetzen. Fünf Wochen vor der Wahl können Union und FDP nach mehreren Umfragen aber allenfalls auf eine knappe Mehrheit hoffen. Nach einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" kämen CDU/FDP zurzeit zusammen auf 46 Prozent, die Oppositionsparteien gemeinsam auf 44 Prozent der Stimmen.

Andrea Wolf, Vorstandsmitglied der Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim, hält es nach derzeitigem Stand für eher unwahrscheinlich, dass sich das Blatt noch zugunsten von SPD und Grünen wenden könnte. Wolf räumte aber auch ein, dass es momentan eine "sehr enge Situation" gebe.

Strobl schloss auch alternative Koalitionen zu Schwarz-Gelb nicht aus. Grundsätzlich gelte, dass alle demokratischen Parteien untereinander gesprächsfähig sein müssten. Seiner Einschätzung nach würde die SPD aber für eine große Koalition wohl eher nicht zur Verfügung stehen, sondern eher auf eine rot-rot-grüne Konstellation hinarbeiten.

SPD-Landeschef Schmid bekräftigte das Ziel der Südwest-SPD, mehr Mandate als 2009 zu holen. Damals hatte sie mit 19,3 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren und holte nur ein Direktmandat - nämlich in Freiburg mit Gernot Erler. Heißer Aspirant für ein weiteres Direktmandat ist nach Einschätzung von Schmid Mannheim. Dort tritt Stefan Rebmann für die SPD an.