Stuttgart. Die CDU und die Grünen haben in Baden-Württemberg die "U18-Jugendwahl" für sich entschieden. Die SPD landete bei der Testabstimmung von Kindern und Jugendlichen neun Tage vor der Bundestagswahl auf dem dritten Platz, teilten die Organisatoren am Sonntag in Stuttgart mit.

Geht es nach den Wählern von morgen, dann zieht die FDP nicht mehr in den Bundestag ein, dafür aber die Piraten. Zur Jugendwahl waren Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren aufgerufen. In Baden-Württemberg beteiligten sich mehr als 31.000 Kinder und Jugendliche und damit fast drei Mal so viel wie bei der Wahl vor vier Jahren. Damals lagen SPD und Grüne vor der CDU. (dpa/lsw)