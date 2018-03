Stuttgart. (dpa) CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf hält die vorübergehend wieder eingeführten Kontrollen an der deutschen Grenze zu Österreich für richtig. Die Bundesregierung habe damit ein "starkes und richtiges Signal" an die europäischen Staaten gesandt, sagte Wolf am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

"Die Lasten der Flüchtlingsströme müssen solidarischer als bisher in Europa verteilt werden", erklärte der Herausforderer von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur Landtagswahl 2016. "Das Schließen der Grenzen hilft zudem, den Flüchtlingszustrom nach Deutschland zu begrenzen."

Deutschland hatte am Sonntagabend als Reaktion auf den Andrang Zehntausender Flüchtlinge überraschend wieder Kontrollen an der Grenze zu Österreich eingeführt.