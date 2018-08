Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eigentlich war die Lage für die CDU seit dem Gang in die Opposition selten so angenehm wie bei der jüngsten Fraktionssitzung: Kritik am Nationalpark-Kurs der Regierung bestimmte die Kommentarspalten, und Fraktionsgast Volker Stich, Landeschef des Beamtenbunds, ließ kein gutes Haar an Grün-Rot.

Das prägende Thema der Sitzung am Dienstag war indes ein anderes: Ausgerechnet Landtagspräsident Guido Wolf, der als möglicher CDU-Spitzenkandidat für 2016 gehandelt wird, sah sich nach Informationen unserer Redaktion ungewöhnlich heftigen Vorwürfen von Fraktionskollegen ausgesetzt. Anlass waren Äußerungen Wolfs zur Rolle der Abgeordneten nach der Umstellung des Landtags zum Vollzeitparlament vor zwei Jahren, die die Nachrichtenagentur dpa unter der Überschrift "Wolf ermahnt Vollzeit-Abgeordnete: Mehr Bürgernähe nötig" verbreitet hatte. Abgeordnete, so das Credo, sollten die zeitlichen Spielräume, die die Reform gebracht habe, für mehr Präsenz im Wahlkreis nutzen.

Viele lasen die Äußerungen als Kritik an den Abgeordneten, die neben dem Mandat einen Teilzeit-Beruf ausüben, etwa als Arzt, Anwalt oder Berater. "Du fällst uns in den Rücken", erregte sich einer, "wir geraten nun im Wahlkreis unnötig in Rechtfertigungszwang". Dabei sei nie eine Trennung von Beruf und Mandat beschlossen worden. Das, schloss sich ein anderer an, dürfe auch nicht Ziel sein. Sonst fördere man Karrieren nach dem Motto "Kreißsaal-Hörsaal-Parlamentssaal", während ein Mandat für breite Gesellschaftsgruppen uninteressant werde.

Ein Teil der Kritik fiel ungewöhnlich heftig aus. Denn zum einen lassen sich Abgeordnete ungern öffentlich zu besserer Arbeit ermahnen. Diese Flanke wiederum, so die Lesart von Wolf-Anhängern, nutzten Gegner, um dem zunehmend populären Präsidenten Wind aus den Segeln zu nehmen. Vor allem aber diente die Debatte wohl vielen als Vehikel, um ihren Frust über die 2011 in Kraft getretene Parlamentsreform abzuladen.

Herzstück der Reform war die Umstellung der Vergütung: Während die Diäten für die aktiven Politiker stark erhöht wurden, wurden die üppigen Pensionen gestrichen. Nun müssen die Politiker privat vorsorgen. Gekoppelt wurde die Umstellung mit der Unvereinbarkeit von Mandat und öffentlichem Amt: Ab 2016 dürfen Abgeordnete nicht mehr zeitgleich als Bürgermeister oder Schulrektor arbeiten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Die Umstellung war das Baby des damaligen CDU-Fraktionschefs Stefan Mappus, der sich auf einem populären Feld als Macher positionieren wollte und für die Reform sogar vom Bund der Steuerzahler gelobt wurde. Der Großteil der Fraktion folgte - wenn auch widerwillig.

Heute hätte die Reform in der CDU wohl keine Mehrheit mehr - auch, weil sie ein Zwei-Klassen-Parlament geschaffen hat: Für Politiker, die vor 2001 erstmals in den Landtag gewählt worden sind, gilt ein "Bestandsschutz". Sie haben weiter Anspruch auf die üppigen Pensionen - und profitieren von der stark erhöhten Diät.

Neuere Abgeordnete sind viel schlechter gestellt: Sie müssen mit dem Risiko leben, dass sie bei einer Abwahl nicht nur ohne Job, sondern auch mit geringen Anwartschaften fürs Alter dastehen. Auch deshalb, argumentierten einige, sei ein berufliches Standbein außerhalb der Politik wichtig.