Stuttgart. (dpa-lsw) Der CDU-Nachwuchs setzt sich für liberalere Alkohol-Verkaufsregeln in Baden-Württemberg ein. "Wir wollen das nächtliche Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen kippen", sagte der Landesvorsitzende der Jungen Union und Kreisvorsitzende der CDU Mannheim, Nikolas Löbel, am Samstag beim Landesparteitag der Nachwuchsorganisation in Mülheim an der Donau (Landkreis Tuttlingen).

Nach dem Gesetz darf zwischen 22 und 5 Uhr an Tankstellen, Kiosken und Supermärkten kein Alkohol verkauft werden. Damit sollen vor allem die Saufgelage Jugendlicher eingedämmt werden. Das Gesetz war noch unter Schwarz-Gelb beschlossen worden.

Zudem will die Junge Union die Sperrzeiten in Gaststätten auf grundsätzlich eine Stunde verkürzen. Nach der seit 2010 geltenden Regelung beginnt die Sperrzeit in der Woche um 3 Uhr - am Wochenende um 5 Uhr - und geht bis 6 Uhr. Löbel sagte, um übermäßigen Alkoholkonsum zu verhindern, seien mehr Prävention, Kontrollen und Aufklärung nötig. Reine Verbote seien unsinnig.

Ihre Vorschläge will die Junge Union für das Landtagswahlprogramm der Mutterpartei einbringen, das in den kommenden Monaten erarbeitet wird. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass sie dort so übernommen werden. CDU-Landtagsfraktion hatte erklärt, dass sich nächtliche Alkoholverkaufsverbote an Tankstellen bewährt hätten. Zudem sind diverse CDU-Politiker dafür, den Alkoholkonsum auf bestimmten öffentlichen Plätzen zu verbieten, um Besäufnissen entgegenzuwirken.

Die Junge Union stellt ihre Vorschläge unter den Titel "Zurück an die Spitze - absolute Mehrheit 2016". Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage hatte allerdings ergeben, dass die CDU, die mit Guido Wolf als Spitzenkandidat in die Wahlauseinandersetzung zieht, derzeit bei der "Sonntagsfrage" 38 Prozent erreicht. Das ist ein Prozentpunkt weniger als bei der Landtagswahl 2011, als die CDU nach 58 Regierungsjahren die Macht an Grün-Rot abgeben musste. Löbel nahm die jüngste Umfrage aber gelassen: "Der Landtagswahlkampf ist jetzt eröffnet. Und abgerechnet wird am 13. März 2016."