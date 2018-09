Von Rasmus Buchsteiner

Berlin. Im Vorfeld der Grünen Woche stellte sich mit Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, den Fragen unserer Berliner Redaktion.

Herr Schmidt, in Deutschland gibt es aktuell so gut wie keine Inflation mehr. Rechnen Sie damit, dass der Trend anhält und manche Lebensmittel noch günstiger werden?



Darüber will ich jetzt bei der Grünen Woche sprechen. Lebensmittel müssen in ihrem Wert geschätzt werden, also wertgeschätzt werden. Ein Kilo Grillfleisch für 2,99 Euro halte ich für irreal! Wir müssen alle Stufen der Lebensmittelproduktion in Deutschland halten. Das geht nur, wenn die Preise stimmen. Lebensmittel in Deutschland sind erfreulicherweise günstig, aber sie sollten nicht zum Ramschpreis auf den Markt kommen.

Bauernverband und Handel führen jetzt ein Fleischsiegel ein: Sind Sie sicher, dass Verbraucher bereit sind, für bessere Tierhaltung auch mehr zu zahlen?



Eine aktuelle Studie von TNS Emnid im Auftrag meines Hauses bestätigt das ganz deutlich. Demnach geben 79 Prozent der befragten Verbraucher an, dass sie eine hohe oder sehr hohe Bereitschaft haben, mehr Geld für Lebensmittel zu bezahlen, wenn diese mit höheren Tierschutzstandards produziert werden. Den Verbrauchern in Deutschland ist das Wohl der Tiere offenbar seinen Preis wert.

Bio boomt in Deutschland, doch das große Geschäft machen nicht die deutschen Landwirte, sondern andere. Ist bei den Importen auch wirklich Bio drin, wo Bio draufsteht?



Davon gehe ich zumindest aus. Wir haben ein Bio-Marktpotenzial von 20 Prozent. Aber nur sechs Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland wird ökologisch bewirtschaftet. Ich kämpfe unter anderem dafür, dass die europäische Öko-Verordnung zukünftig noch mehr Sicherheit in der Kontrolle insbesondere bei Importen aus Drittländern bringt.

Was verlangen Sie?



Wir fordern praxisgerechte und angemessene rechtliche Regelungen für unsere Betriebe. Sonst überfordern wir insbesondere kleine und mittlere Ökobetriebe. Die Verbraucher sollten eine gute Auswahl von deutschen Bioprodukten haben. 100 Prozent Selbstversorgung werden wir aber nicht erreichen können. Mir geht es daher auch darum, dass die Kontrolle der Ökoimporte in die Europäische Union verbessert wird, um Etikettenschwindel sicher zu verhindern.

Bleibt es dabei, dass Sie Deutschland zur gentechnikfreien Zone machen wollen?



Das Europäische Parlament hat gestern über die Rechtsgrundlage entschieden - über die so genannte Opt-out-Regelung. Danach soll jeder Mitgliedstaat über den Gentechnik-Anbau selbst entscheiden. Ich werde meinen Gesetzentwurf dazu in Kürze vorlegen.