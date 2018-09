Von Brigitte Fritz-Kador

Sind Bäume die heiligen Kühe unserer Gesellschaft? Man könnte es meinen, wenn man sieht mit welcher Vorsicht dieses Thema innerhalb der gerade begonnenen Gestaltungsmaßnahmen für die Bundegartenschau 2019 in Heilbronn behandelt wird. "Wir wollen Bürgerschaft und Naturschützer rechtzeitig mit einbeziehen" sagte dazu Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas, der, um das Thema zu erläutern, noch weitere Fachleute gebeten hatte.

Zweck der Übung: Klar zu machen, dass zunächst bis zu 245 Bäume für die Buga gefällt werden müssen. Nicht alle auf einmal und stets nach individueller Abstimmung. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute lautet: Es werden alles in allem 960 neue Bäume gepflanzt, auch hier nicht alle auf einmal. Buga und Neckarbogen sollen planvoll durchgrünt werden, am Neckarufer sollen neue Parkanlagen entstehen, der Neckarbogen einen artenreichen Baumbestand aufweisen. Die Stadt Heilbronn hatte sich vor Jahrzehnte als eine der ersten Städte in Deutschland eine Baumschutzverordnung gegeben und leistet sich ebenfalls vor einigen Jahren den Luxus, diese wieder ohne ersichtlichen Grund abzuschaffen. Das Fällen der Bäume für die Buga mag das erleichtern, dennoch: Faas definiert "Baum" nach deren Maßgaben. Und es wird auch einiges an Sträuchern und Unterholz aus dem Wege geräumt werden müssen. Unabhängig von dieser "Rechnung" werden zudem auch auf der Bleichinsel Bäume fallen müssen - wie viele ist noch unklar.

Die Stadt am Fluss, als die sich Heilbronn immer mehr begreift, soll zu einer "Grünen Stadt am Fluss" werden. Das heißt, dass der Neckar so großzügig und großflächig in die gesamten Planungen einbezogen wird, dass hier ganz neue Uferbereiche geschaffen werden, zum Begehen, als Verbindungen zur Stadt, parkähnlich aber auch naturnah.

"Man wird eintauchen in eine Aue mit Schilf, Libellen und Fröschen" verspricht Faas. Dafür aber sind auch größere Erdbewegungen notwendig, das Ufergelände muss, um es zu vergrößern, um Sichtachsen, Freiräume und Zugänge zu schaffen, abgesenkt werden, der neue Stadtteil Neckarbogen wird "tiefergelegt". Wie weit, das kann man an der grünen Buga-Box ersehen, die bereits auf dem künftigen Niveau steht.

Auf dem rund 30 Hektar großen Fruchtschuppengelände haben die Erdbewegungen bereits begonnen, man stößt dabei auf alte Eisenbahnschienen, Fundamente, Trümmerschutt und Neuzeitmüll. Spannend wird es ab Januar, wenn die Flächen an der Reihe sind, unter denen man Bomben und ähnliche Hinterlassenschaften erwarten muss.

Hans Peter Barz, Leiter des Grünflächenamtes der Stadt erinnert daran, wie er vor einem Vierteljahrhundert den Pfühlpark vorfand: "Knapp vor der Verwaldung!" Damals war die Bevölkerung auch gegen das Bäumefällen. Davor - und danach hätte sie der bis heute funktionierende Bürgerpark überzeugt, sagt er und zitiert den genialen Parkgestalter Fürst Pückler und seine "goldene Axt".

Bei der Begehung der Bleichinsel verweist Bernhardt Schwarz vom Berliner Planungsbüro "sinai" auf die dichte und undurchschaubare Baumkulisse, führt vor, wie hier das Gelände abgesenkt werde - und dies unter einem Prachtexemplar von Baum stehend. Solche ehrwürdige Exemplare, auch die charakteristischen Trauerweiden direkt am Wasser, werde man ganz sicher verschonen, beziehungsweise entsprechend in die Planung mit einbeziehen, sagt er.