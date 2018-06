Stuttgart. (dpa/lsw) Nach der Beilegung eines koalitionsinternen Streites ist das neue Online-Beteiligungsportal der Landesregierung am Donnerstag ans Netz gegangen. Die grüne Staatsrätin Gisela Erler sagte, mit dem Portal könnten sich die Bürger einfach und unkompliziert von zu Hause aus in die Politik einbringen. Die SPD hatte kritisiert, dass das Portal freigeschaltet wird, obwohl wesentliche Fragen nicht geklärt seien. Deshalb geht die Plattform erst einmal in einer abgespeckten Version an den Start. Die Möglichkeit, Gesetzentwürfe zu kommentieren, sollen Bürger zunächst nur für Entwürfe aus dem Umwelt- und Sozialministerium erhalten.

Weitere Ministerien seien aber frei, sich zu beteiligen, sagte Erler. Die Ergebnisse aus dieser Testphase bei der Kommentarfunktion sollen ausgewertet werden. Dabei stehe das Portal insgesamt nicht mehr zur Debatte, sondern es gehe darum, den Zeit- und Kostenaufwand für die Betreuung des Portals in den Ministerien zu ermitteln. Erler geht davon aus, dass es bei Gesetzentwürfen, für die sich viele Bürger interessieren, zwischen 10.000 und 20.000 Kommentare geben kann. Die Äußerungen würden nicht persönlich, sondern summarisch beantwortet. Wer auf der Plattform einen Kommentar hinterlassen will, muss sich zuvor mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren.

Insbesondere die SPD hatte gefragt, welche Bedeutung Internetvoten in einer repräsentativen Demokratie überhaupt haben könnten. Erler sieht darin kein Problem. Man wolle keine «Mausklick-Demokratie», sondern eine «qualifizierte Meinungsbildung» unter Einbeziehung der Bürger. Letztlich entscheide nach wie vor das Parlament. «Und das Parlament hat immer das Recht und manchmal sicher auch die Notwendigkeit, sich gegen Bürgervoten zu entscheiden», sagte die Staatsrätin.

