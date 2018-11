Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn wandelt sich - zur Zeit mehr denn je -, und es ist zu befürchten: Wieder einmal werden dabei Zeugnisse einer Epoche der Stadtgeschichte verdrängt oder verschwinden: die der 1950er-Jahre. Dabei hat eben diese Zeitspanne das heutige Heilbronn in einem Maße geprägt, auf das man immer wieder aufmerksam machen muss. Wäre als DDR-Hymne das Lied ideologisch nicht so sehr belastet, würde man angesichts der Wiederaufbauleistung anstimmen: "Auferstanden aus Ruinen, und der Zukunft zuge-wandt ..."

Nur ein Teil der Heilbronner Bevölkerung kann noch nachempfinden und erkennen, was es mit dieser Wiederaufbauleistung auf sich hatte, wie damals die Stimmung in der Stadt war. Bei der Vorstellung des Buches "Christhard Schrenk - die 1950er Jahre in Heilbronn" erkannte der Verfasser durchaus konsensuale Gemeinsamkeiten in der Stadt von damals, einen "Spirit", wie man heute sagt, der viel Lichtseiten hatte, eben diese Aufbauleistung und das Entstehen einer Zivilgesellschaft wie eben die positive Grundeinstellung der Bürger, aber auch deren Schattenseiten, etwa in der Verdrängung einer unbewältigten Vergangenheit.

Hervorgegangen ist das Buch aus der Veranstaltungsreihe des Stadtarchivs "Wissenspause". Es protokolliert die Gespräche von Zeitzeugen, gibt damit ein lesenswertes Porträt dieser Epoche der Stadtgeschichte ab, auch deren Kenner können noch Neues entdecken. Die Fotos (von Hermann Eisenmenger, Fritz Friedrich und anderen) dokumentieren, wie innerhalb eines Jahrzehnts aus einer Trümmerlandschaft eine aufblühende Stadt wurde. "Und wir können mit Anerkennung und Wertschätzung auf das blicken, was jene Generation der Wiederaufbaujahre an Problemen gemeistert, was sie geleistet und welche positive Basis zu uns hinterlassen hat" heißt es Vorwort von Bürgermeisterin Agnes Christner dazu.

Die Kapitel gliedern sich in "Lebensgefühl der Nachkriegszeit", "Wiederaufbau in Planung und Realität", die Rolle der Frauen und die des OB Paul Meyle als "Vater des Wiederaufbaus", das Wirtschaftswunder in Heilbronn, die Integration der Heimatvertriebenen, das Amerikabild und das Zusammenleben mit den Befreiern und Besatzern, das Dachsteinunglück. Die dazwischengeschalteten Fotostrecken, passend zum jeweiligen Thema, sagen manchmal mehr, als es Worte vermögen. Diese kommen zum Teil von Heilbronn verbundenen und hier aufgewachsenen Menschen, teils von "Reing’schmeckten", deren Perspektive bereichernd wirkt, manchmal aber auch das "Heilbronnfeeling" vermissen lässt, so wie auch bei jenen, die die 50er Jahre bestenfalls vom Hörensagen kennen. Manche Akzentsetzung ohne Selbsterleben ist damit nicht immer zutreffend, erzählt mehr über den Erzähler als über die Stadt. Im Resumee von Christhard Schrenk ist dann auch das "gute alte Heilbronn" wieder lebendig da, von den bescheidenen Lebens- und Startbedingungen, von der Milchbar (!) als Jugendtreffpunkt, den ersten Weinfesten, den "Staatsbesuchen" von Theodor Heuss, dem Wiederaufbau der Kilianskirche und dem Bau der Harmonie.

Info: Das 244 Seiten starke Buch enthält 160 teils noch unbekannte Fotos, kostet 16,80 Euro und ist im Stadtarchiv erhältlich.