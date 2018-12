Bruchsal/Karlsruhe. (dpa-lsw) Im Fall des verhungerten Häftlings im Bruchsaler Gefängnis hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Anstaltsärztin erhoben. Das Verfahren gegen den Anstaltsleiter sei hingegen eingestellt worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Gegen die Ärztin bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Den Ermittlungen zufolge litt der Gefangene an einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit. Der Tod wäre vermeidbar gewesen. Der Mann aus dem afrikanischen Burkina Faso war im August in seiner Zelle verhungert. Er hatte lange in Einzelhaft gesessen - zuletzt ohne Genehmigung des zuständigen Justizministeriums.