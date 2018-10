Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Stefan Mappus war 15 Monate Regierungschef in Baden-Württemberg. Die juristische Aufarbeitung der Amtszeit des ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten nimmt mittlerweile mehr als doppelt so viel Zeit in Anspruch - ein Ende ist nicht absehbar. Der lange Schatten des als Polit-Haudrauf geltenden Mappus liegt noch immer über dem Land und der CDU. Nun ist Mappus auch noch doppelt ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten.

Es geht um die Frage, ob Mappus Einfluss auf den missglückten Einsatz gegen S-21-Gegner im September 2010 genommen hat. Hat er die Eskalation sogar bewusst gesucht? Das hat der junge Regierungschef damals vehement bestritten - und er tut dies bis heute. Ein erster Untersuchungsausschuss hat dessen Version mit der Mehrheit der damaligen CDU/FDP-Koalition auch seinen offiziellen Segen gegeben.

Inzwischen sind nicht nur die Mehrheiten im nun grün-rot dominierten Landtag andere. Auch das Ausmaß der Akten, die dem zweiten Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehen, ist viel umfangreicher. So umfangreich, dass das Gremium die Fülle der Dokumente - 44.000 Seiten hat alleine das Innenministerium zusammengestellt - nur schwer bewältigen kann. Praktischerweise hatte das Innenministerium ein Begleitschreiben mitgeliefert, gespickt mit Hinweisen auf besonders delikate Stellen. Die Dokumente, heißt es, "könnten als Anhaltspunkte für eine mögliche politische Einflussnahme oder zumindest den Versuch der Einflussnahme auf den Polizeieinsatz am 30. September 2010 gewertet werden". Danach finden sich in den Notizen mehrerer führender Polizeibeamter Hinweise auf Vorgaben der Politik, über die der damalige Stuttgarter Polizeipräsident und Einsatzleiter Siegfried Stumpf in internen Besprechungen berichtet haben soll.

Zudem soll Mappus versucht haben, auf die Terminierung eines früheren S-21-Einsatzes über den damaligen Landespolizeipräsidenten und den damaligen Amtschef im Verkehrsministerium Einfluss zu nehmen. Stumpf soll vorgeschlagen haben, den Transport eines großen Baggers zu Abrisszwecken zu verschieben. "Bringen Sie den Bagger rein. Wenn Sie nicht wollen, hole ich eine Polizei aus einem anderen Land", soll Mappus laut Angaben Dritter Druck gemacht haben. Stumpf wie Mappus bestreiten diese Darstellungen; Mappus hat sogar Strafantrag gegen Unbekannte wegen Verleumdung und übler Nachrede gestellt.

Die Staatsanwaltschaft aber hat am Freitag aufgrund der Unterlagen ein Ermittlungsverfahren gegen Mappus, den damaligen Landespolizeipräsidenten und den damaligen Amtschef im Verkehrsministerium eingeleitet. Uneidliche Falschaussage lautet der Verdacht. Die im Gremium gemachten Angaben, es habe zu keinem Zeitpunkt politischen Einfluss auf polizeiliche Einsatzfragen bei S21 gegeben, könnten "nicht der Wahrheit entsprochen haben". Bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe stehen auf eine Falschaussage vor einem parlamentarischen Ausschuss.

Für Mappus kommt es damit knüppeldick. In der Affäre um den von ihm eingefädelten milliardenschweren und als überteuert kritisierten EnBW-Deal ermittelt die Staatsanwaltschaft bereits wegen des Verdachts der Untreue zulasten des Landes. Der Deal, den der Staatsgerichtshof wegen Umgehung des Parlaments längst als verfassungswidrig verurteilt hat, beschäftigt ebenfalls einen Ausschuss - über dessen Methoden Mappus eindeutige Ansichten hat. Er geht juristisch gegen den Landtag vor, um ein Fragerecht vor dem Gremium einzuklagen. Und er klagt gegen die Kanzlei, die den EnBW-Deal begleitet hat auf Schadenersatz aufgrund "mangelhafter Beratung".

Ganz klar: Mappus sieht sich als Opfer und kämpft mit allen Mitteln darum, dass seine Kurzzeit-Regentschaft nicht als besonders dunkle Episode in den Landesannalen eingehen möge. In der Südwest-CDU aber, deren erster Mann er vor knapp drei Jahren noch war, wollen sie das Kapitel Mappus lieber heute als morgen abhaken.