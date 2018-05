Heilbronn. (rnz) Mit dem Abriss des ehemaligen Jugend- und Freizeittreffs gehen die Vorbereitungen für das Ärztehaus in der Austraße in Brackenheim in die heiße Phase. Der Abbruch soll in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Damit wird der Weg frei für das Ärztehaus, das durch die Sulzfelder Firma Mayer als privater Investor an diesem Standort errichtet wird. Acht Praxen, sowohl von Fach- als auch Allgemeinärzten, sollen dort einziehen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Apotheke sowie ein Café. Um das Ärztehaus herum werden 55 Parkplätze neu errichtet. Die Investoren planen den Baubeginn für April. Die voraussichtliche Bauzeit dieses ambitionierten Projekts liegt bei etwa einem Jahr. Das Investitionsvolumen beträgt rund 5,5 Millionen Euro.