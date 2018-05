Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Heidelberg. Seit dem laufenden Schuljahr dürfen die Eltern im Land selbst entscheiden, auf welche weiterführende Schule ihr Kind gehen soll. Eine Grundschulempfehlung gibt es auch nach der Änderung des Schulgesetzes durch Grün-Rot noch, aber sie ist nicht mehr verbindlich. Kultusminister Andreas Stoch (SPD) befand gestern, nach einem Blick auf die Auswertung der Übergangszahlen der 94 757 Viertklässler durch das Statistische Landesamt, "dass die Eltern mit ihrem neuen Recht verantwortungsbewusst umgegangen sind."

Belegen lässt sich diese Einschätzung am Beispiel Gymnasium, in das landesweit mit 43,7 Prozent immer noch die meisten Schüler wechseln: 89 Prozent von ihnen hatten eine entsprechende Empfehlung. Zehn Prozent war die Realschule und nur einem Prozent (416 Schülern) die Werkreal-/Hauptschule nahegelegt worden.

Anders sieht es bei den neuen Realschülern (37,1 Prozent) aus: Nur 60 Prozent haben die entsprechende Empfehlung, gut 23 Prozent der Schüler sollten aus Lehrersicht besser auf eine Werkreal-/Hauptschule gehen, 17 Prozent dagegen auf ein Gymnasium. Die zusätzlichen Stunden für das individuelle Lernen würden im kommenden Schuljahr ausgeweitet. Auch die Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule biete "große Vorteile".

Insgesamt 1603 Kinder (1,7 Prozent) lernen seit Herbst in diesen bisher 42 neuen Schulen, davon 28 Prozent mit einer Realschul- und zwölf Prozent mit Gymnasialempfehlung. Die Zweifel, ob Gemeinschaftsschulen für Schüler mit Realschul- oder Gymnasialempfehlung überhaupt attraktiv seien, sieht Stoch damit "ausgeräumt".

Der große Absteiger sind die Werkreal-/Hauptschulen: Gerade noch 15,8 Prozent wechselten dorthin (2011: 23,7 Prozent). Wäre es nach den Lehrern gegangen, wären es 25,7 Prozent aller Fünftklässler. Auffällig ist, dass 15 Prozent aller deutschen Viertklässler, aber 28 Prozent aller Schüler mit ausländischem Pass auf eine Werkreal-/Hauptschule gehen. Positiv hat sich der Anteil der insgesamt 8477 Ausländer an den Realschulen (von 27 auf 38 Prozent) und an den Gymnasien (von 23 auf 30 Prozent) entwickelt. "Grün-Rot hat es geschafft, die Bildungschancen der ausländischen Schüler deutlich zu erhöhen", sagte Stoch.

Kritischer beurteilte der Verband Bildung und Erziehung (VBE) dieses Übergangsverhalten ausländischer Schüler: Der Zulauf zeige das Interesse an höherwertigen Abschlüssen, diese müssten aber erst noch erworben werden. In den Übergangszahlen auf die Gemeinschaftsschulen sieht der VBE "für die Kultus-Euphoriker einen gewissen Dämpfer". Bisher sei immer davon gesprochen worden, dass je ein Drittel der Kinder mit Empfehlungen für die Werkreal-/Haupt-, für die Realschule und das Gymnasium in die Gemeinschaftsschule wechseln würden. Keinesfalls dürfe die Gemeinschaftsschule zur neuen Hauptschule werden. Die Lehrergewerkschaft GEW verlangt in den Gemeinschaftsschulen "bessere Rahmenbedingungen für die Sicherung gymnasialer Standards".

Das Übergangsverhalten ist regional sehr unterschiedlich: Im akademisch geprägten Heidelberg wechseln laut Statistik 61 Prozent auf das Gymnasium und nur 4,9 Prozent auf die Werkreal-/Hauptschule. In Freiburg sind es 59,1 und 8,2 Prozent. Schlusslicht bei den Gymnasien ist der Landkreis Waldshut mit nur 30,3 Prozent aller Fünftklässler.