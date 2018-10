Von Sören S. Sgries

Heidelberg. (sös) Am Sonntag wird in Baden-Württemberg gewählt - und neben den Personen geht es natürlich in erster Linie um die Inhalte. Hier die wichtigsten Positionen der aussichtsreichsten Parteien zur Bildungspolitik.

Gemeinschaftsschule

> Grüne: "Wir schreiben Gemeinschaftsschulen nicht vor - wir ermöglichen sie." Allen Schülern werde "die Option erhalten, diese Schule für alle zu besuchen". Bei Nachfrage weitere Schulen. Weiterentwicklung der Qualität.

> CDU: "Wir werden keine neuen Gemeinschaftsschulen einrichten, aber auch die bestehenden 271 Gemeinschaftsschulen nicht schließen." Ende der "finanziellen Überprivilegierung". Keine Oberstufe. Weiterentwicklung: unter anderem Klassen mit ähnlich leistungsstarken Schülern.

> SPD: Bedarfsorientiert ausbauen. "Für die pädagogisch anspruchsvolle Arbeit an den Gemeinschaftsschulen alle notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen."

> FDP: "Finanzielle Privilegierung" beenden. Zweifel am pädagogischen Konzept, aber "Bestandsschutz". Eigenständige Entscheidung über inhaltlich-pädagogisches Profil. Lerngruppen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus ermöglichen.

> AfD: Gegen den "ideologischen Ansatz der Gleichmacherei". Bevorzugung beenden. Keine Neugründungen.

> Linke: Ziel: "schrittweisen, aber konsequenten Abbau des selektiven gegliederten Schulsystems". Gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse.

Gymnasium (G8/9):

> Grüne: Das allgemeinbildende Gymnasium "ist und bleibt eine tragende Säule der Schullandschaft". Pädagogische Weiterentwicklung. "Keine Rückkehr zum alten neunjährigen Gymnasium".

> CDU: "Gymnasium pur". "Schulen und Schulträgern ermöglichen, selbst zu entscheiden, ob sie G8 oder G9 oder beides anbieten."

> SPD: Gymnasium eine wichtig im Zwei-Säulen-System. "Pauschale Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren ... nicht notwendig und auch nicht sinnvoll."

> FDP: Gymnasium erhalten und stärken. "Schulversuch G9" auslaufen lassen, aber "aus Gerechtigkeitsgründen" Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 für alle Gymnasien bei gleicher Lehrerstundenzahl.

> AfD: Für Bewahrung des "leistungsorientierten" Gymnasiums. G9 muss neben G8 weiterhin angeboten werden.

> Linke: "Pädagogische Weiterentwicklung". Für gymnasiale Oberstufe an Gemeinschaftsschulen und Abiturmöglichkeit an Realschulen. Für Abschaffung von G8 zugunsten einer einheitlichen G9-Schulzeit

Realschule

> Grüne: Zusätzliche Lehrerstunden für die individuelle Förderung. Auch Hauptschulabschluss wird möglich.

> CDU: Realschule "neben einem eigenständigen Gymnasium - im Mittelpunkt unseres Bildungskonzepts". Profilierungen ermöglichen zur Vorbereitung auf berufliche Ausbildung und berufliches Gymnasium.

> SPD: Bereits begonnen, die Ressourcenausstattung nachhaltig zu verbessern. Weitere Poolstunden kommen.

> FDP: Real- und Hauptschulabschluss ermöglichen. Gegen den "Zwang zur Übernahme der Gemeinschaftsschulpädagogik".

> AfD: Erhalten und ausbauen, damit die "vorhandenen Ausbildungsplätze mit ausreichend Bewerbern besetzt werden können".

> Linke: "Realschulen sollen, wenn die pädagogischen Voraussetzungen gegeben sind, auch das gymnasiale Niveau anbieten und Lehrkräfte aller Schularten einsetzen dürfen."

Grundschulempfehlung:

> Grüne: Abgeschafft: "Wir stehen für die Wahlfreiheit der Eltern und Kinder."

> CDU: "Start an der weiterführenden Schule durch die Weitergabe der Grundschulempfehlung erleichtern". Verpflichtendes Elterngespräch mit Grundschule und weiterführender Schule.

> SPD: Verpflichtende Vorlage der Grundschulempfehlung ist "weder erforderlich noch sinnvoll".

> FDP: Für ein Recht der weiterführenden Schulen, sich über die Grundschulempfehlung ihrer Schüler "zu informieren". Bei hoher Sitzenbleiberquote: "Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung mit Öffnungsklausel".

> AfD: Für die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung.

> Linke: Abschaffung darf nicht rückgängig gemacht werden.

Inklusion:

> Grüne: "Perspektivisch werden alle Schulen inklusiv, auch wenn nicht jede

Schule alles können muss." Eltern wählen zwischen Regel- und Sonderschule.

> CDU: "Wahlrecht" der Eltern: Inklusion an einer allgemeinen Schule, Besuch einer Außenklasse oder Besuch einer Sonderschule.

> SPD: Netzwerk inklusiver Schulen ausbauen. Hohes Niveau sonderpädagogischer Angebote an allgemeinen Schulen schaffen, Qualität der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erhalten.

> FDP: Bildungswegekonferenz berät Eltern mit Blick auf Sonderschule oder Inklusion an Regelschule. Für empfohlene Alternativen "Kindeswohl ausschlaggebend".

> AfD: "Es ist von Vorteil für alle Betroffenen, wenn schwer lernbehinderte Kinder in Sonderschulen unterrichtet werden."

> Linke: Inklusion muss an allen Schularten gleichmäßig ermöglicht werden, ist aber letztlich nur in einer "Schule für Alle" möglich.