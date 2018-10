Polizisten untersuchen mit Spürhunden den Tatort, an dem am Mittwochabend einer ihrer Kollegen erschossen wurde. Knapp einen Tag später führten Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter. Foto: Frank Rumpenhorst

Bischofsheim. (dpa) Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Bischofsheim haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Der 57-Jährige ließ sich am späten Donnerstagabend widerstandslos festnehmen, wie die Polizei in Darmstadt weiter mitteilte. Der Mann habe die Tat gestanden. Hinweise aus der Bevölkerung hätten auf seine Spur geführt.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Hinweise zur Ergreifung des Täters eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Das Motiv für die Bluttat ist jedoch weiter unklar. Laut Staatsanwaltschaft wird in alle Richtungen ermittelt. Der 50-jährige Polizist war am Mittwochabend auf offener Straße am Feldrand mit Privatpersonen unterwegs und in der Nähe seines Wohnhauses erschossen worden. Die genaue Zahl der Schüsse wurde nicht genannt. Das Opfer starb noch am Tatort an seinen schweren Verletzungen.

Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft Darmstadt bei einer Pressekonferenz in Laufe des Tages Auskunft geben.