Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Probleme leuchten rot und orange. Als Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gestern im Landtag vor die Presse tritt, um ihr "Qualitätskonzept für das Bildungssystem" vorzustellen, lässt sie erstmal ein paar Schaubilder verteilen: Ergebnisse der neuen "Vera"-Studie ("Vergleichs-Arbeiten") für die Klassen 3 und 8, in Deutsch und Mathematik. Als Säulendiagramme liegen sie auf den Tischen. Fünf Leistungsstufen: grün = gut, rot = schlecht, dazwischen Abstufungen. Manche Säulen strahlen zur Hälfte in Rot.

Eisenmann sitzt auf dem Podium und gestikuliert: "Alle Vergleichsstudien der letzten Jahre zeigen, dass wir ein massives Qualitätsproblem haben", sagt sie. "Das Problem verschärft sich, wir sind massiv abgesunken."

Tatsächlich ist der Befund nicht neu. Auch frühere "Vera"-Tests, Pisa-Studien oder die bundesweiten IQB-Analysen ("Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen") zeigen eine Tendenz: Um die 2000er Jahre standen Baden-Württembergs Schüler weit vorne: Den zweiten Platz belegten die weiterführenden Schulen mal in Deutsch und Mathe, später auch in Englisch. Die Grundschüler lagen beim Lesen sogar mal auf Platz eins aller Länder.

Dann ging es bergab, stetig. Landesregierungen wechselten, die bildungspolitischen Ansätze mit ihnen. Kultusminister kamen und gingen, erst von der CDU, dann von der SPD. Es gab Schulreformen, Debatten, neue Schularten. Bergab ging es immer, andere Länder holten auf. Inzwischen liegt der Südwesten im Mittelfeld, auf Platz neun oder zehn.

Das sind nur abstrakte Schülervergleiche, teilweise, wie jede Statistik, angreifbar in ihrer methodischen Erhebung. Aber die Einzelheiten sind bemerkenswert. Geschrieben wurden die neuen "Vera"-Tests im April und Mai, vergangene Woche trudelten letzte Ergebnisse ein. Nur drei Beispiele: Zwei Drittel der hiesigen Drittklässler können nicht einmal so gut lesen, dass es für den "Regelstandard" reicht. Bei Achtklässlern im Fach Mathematik bleiben 30 Prozent darunter - im Landesdurchschnitt. An manchen Schularten sieht es viel schlimmer aus. In Werkreal- und Hauptschulen etwa liegen 71 Prozent unter dem "Regelstandard".

Susanne Eisenmann, seit gut einem Jahr im Amt, gilt nicht nur als durchsetzungsstark, sondern auch als gewieft. Deshalb hat sie nicht nur die schlechten Nachrichten dabei, sondern auch Lösungen. "Zwei Schwachstellen" habe sie identifiziert. Erstens seien die Verwaltungsstrukturen, die Schulen und Lehrer unterstützen sollen, stark zersplittert. Bei Fortbildungen etwa herrsche "Wildwuchs". Zweitens fehle ein professionelles Bildungsmonitoring. Beides wolle sie beheben. Die Schulen selbst, schiebt sie voraus, seien nicht betroffen. Da wünsche sie Ruhe und Stabilität.

Was Eisenmann dann mit raumgreifender Gestik skizziert, ist ein umfassender Umbau der Schulverwaltung. Das "Landesinstitut für Schulentwicklung" etwa, bisher zuständig für Qualitätssicherung, will sie "in seiner bisherigen Form auflösen". Ebenso die "Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung". Regierungspräsidien und staatliche Schulämter würden "von Fortbildungsaufgaben entlastet, um sich auf originär schulaufsichtliche Aufgaben und die Steuerung der Unterrichtsversorgung konzentrieren zu können".

Stattdessen will sie zwei neue Institutionen gründen: das "Institut für Bildungsanalysen" soll Qualitätskontrolle übernehmen, wissenschaftliche Analyse, Evaluation und Kompetenzmessung. Das "Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung" soll Schulen direkt beraten und unterstützen, Referendare aus- und Lehrer fortbilden, aber auch Bildungspläne erstellen und Schulbücher zulassen. Beide Häuser sollen - unter Rechts- und Fachaufsicht des Kultusministeriums - eng vernetzt arbeiten, unterstützt von einem wissenschaftlichen Beirat. Vorbild sind Verwaltungen in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Das sei "kein Plattmachen und auch kein Kahlschlag". Man solle den Eingriff auch "nicht als Schuldzuweisung" an die betroffenen Häuser verstehen, die nun aufgelöst, umstrukturiert, neu aufgestellt werden. Rund 1200 Mitarbeiter könnten betroffen sein. Sorgen um seinen Job müsse sich niemand machen. Wie alles genau läuft, sollen nun eine Lenkungs- und mehrere Projektgruppen erarbeiten. Aber der Zeitplan steht: Am 1. Januar 2019 sollen beide neuen Institute loslegen. "Wir haben schon genug Zeit verloren", sagt Eisenmann.