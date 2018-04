Stuttgart. (dpa) Landesweit legten laut Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rund 1500 Menschen die Arbeit nieder, um unter anderem für höhere Löhne zu protestieren. "Wir werden nicht zuschauen, wie der Einzelhandel als Kernbranche des privaten Dienstleistungsbereichs den Bach runter geht", sagte Verdi-Landeschefin Leni Breymaier. "Alle Probleme, die auf dem Verhandlungstisch liegen, sind hausgemacht und damit lösbar." Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde. Auszubildende sollen 90 Euro mehr im Monat erhalten. Änderungen am Tarifvertrag lehnt die Gewerkschaft ab. Die Arbeitgeber wollen das Regelwerk hingegen ändern, da sie es für veraltet halten. Die Streiks treffen den Handel besonders hart, weil im November und Dezember das Weihnachtsgeschäft läuft. Am Dienstag sollten die Verhandlungen in die sechste Runde gehen.