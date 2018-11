Stuttgart. (dpa) Durch die steigende Zahl an Flüchtlingen droht sich die Personalnot an Berufsschulen nach Einschätzung eines Verbands zu verschärfen. Der Bedarf an Deutsch-Unterricht in Berufsvorbereitungsklassen steige, dadurch könnte der Lehrermangel "dramatische Ausmaße" annehmen, erklärte der Vorsitzende des Berufsschullehrer-Verbands Baden-Württemberg, Herbert Huber, am Dienstag in Stuttgart.

Mit Vertretern der Industrie- und Handelskammern appellierte Huber an die grün-rote Landesregierung, gegenzusteuern und die Arbeit als Berufsschullehrer attraktiver zu machen. Zudem soll der Wechsel von Seiten-Einsteigern in das Lehramt erleichtert werden, wie eine Umfrage unter 2000 Ausbildungsbetrieben ergab.