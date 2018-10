Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Bad Wurzach, Winterlingen, Deizisau, Heidenheim: Stationen eines einzigen Samstags im September des deutschen EU-Kommissars für Energie. Der Baden-Württemberger Günther Oettinger kommt gern nach Hause. Ein Besuch der Feuerbacher Kirbe lässt sich in seinen engen Tagesablauf - mit Terminen zwischen Portugal und Kasachstan - auch noch unterbringen. Und sichtlich gut tut es Oettinger, dass er daheim mehr denn je ankommt.

Dann erinnert sich der Christdemokrat an Kindertage, an Zuckerwatte und Karussell - Oettinger wird heute 60. Und dem dicht gedrängt sitzenden Biertisch-Publikum schmeichelt er mit Nostalgie: "Wenn man wie ich auf Zeit für ein Wochenende aus Brüssel zurückkommt, lernt man die Qualität des fleißigen Handwerks- und Händlervolks zu schätzen." Dann aber ist Schluss mit Artigkeiten. Der Redner will seine Botschaft vom gefährdeten deutschen Wohlstand unter die Leute bringen: "Wer behäbig und träge in der Ackerfurche sitzt, wer Stillstand akzeptiert, fällt zurück." Deutschland müsse sich auf härteren Wettbewerb einstellen. Eine Nation, die vor allem Themen wie Betreuungsgeld, Mindestlohn und Frauenquote diskutiert, habe alles andere als eine zukunftssichernde Tagesordnung, kritisiert der studierte Jurist.

Nun hat nicht erst die im Februar 2010 übernommene Aufgabe in Brüssel Oettinger die Augen für die globale Dynamik und ihre Folgen geöffnet. Schon für den wirtschaftspolitisch besonders interessierten Fraktionsvorsitzenden im Landtag - ein Posten, den 14 lange Jahre innehatte - war die Welt nie auf das Land zwischen Walldürn und Waldshut begrenzt. Auch nachdem Oettinger 2005 Ministerpräsident in Baden-Württemberg wurde, fehlte in kaum einer seiner rede die Mahnung, dass "der Chinese früher aufsteht und kälter duscht".

Im Amt tat sich der liberale, dem großstädtischen Milieu zugewandte Schnelldenker allerdings schwer. Zeitweise ließ er kaum einen Fettnapf aus. In Erinnerung blieb, wie er in einer Trauerrede den einstigen Ministerpräsidenten Hans Filbinger zum Nazigegner stilisierte. Die Rolle des Amtsträgers, des Landesvaters war seine nicht. Statt kraftvoll zu regieren, sicherte er sich oft mit neu eingerichteten Arbeitsgrüppchen ab - Oettinger der Zauderer.

Aus seiner knapp fünfjährigen Regierungszeit bleibt, dass das Land nach Jahrzehnten immer neuer Verschuldung erstmals Haushalte ohne Kreditaufnahme stemmte. Mehr noch: Mit Peter Struck (SPD), seinem Ko-Vorsitzenden in der Föderalismuskommission, zurrte Oettinger die Schuldenbremse fest.

Ironie der Geschichte: Weil Angela Merkel 2009 - nach dem miserablen Bundestagswahlergebnis der CDU - fürchtete, bei der Landtagswahl 2011 die CDU-Bastion im Südwesten zu verlieren, lobte sie Oettinger nach Brüssel weg. Nachfolger Stefan Mappus führte die Südwest-CDU dann trotzdem in die Opposition.

Der Energiekommissar Oettinger aber hat sich schnell Respekt auch der Skeptiker erarbeitet. Gut vernetzt beeindruckt der Schwabe, dessen erste Englischversuche zu hämisch kommentierten Youtube-Abrufrekorden führten, durch breites Wissen und immer präsente Zahlen.

Dabei nimmt Oettinger auch dann kein Blatt vor den Mund, wenn es seiner Partei gegen den Strich geht. Mit der Unabhängigkeit des Berufseuropäers fordert Oettinger, "die Türkei europäisch zu halten." Als Industriepolitiker sieht er die überstürzte Energiewende kritisch und will die umstrittene Öl-Gewinnung aus Schiefer ("Fracking") weniger emotional diskutiert sehen.

Der Mensch und Vater Oettinger aber kennt Emotionen sehr wohl. Freundschaften sind ihm wichtig. Dass die CDU-Fraktion ihm heute ein Forum "Landespolitik im Wandel" ausrichtet und die Partei dem Jubilar zu Ehren in die Alte Kelter nach Fellbach lädt, wird ihn freuen. Zu einer Rückkehr als Ministerpräsidenten-Kandidat, wie es nicht wenige in der CDU gern sähen, aber sagt er: "Es ist nicht meine Absicht, ein Comeback hier zu machen."