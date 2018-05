Von Sören S. Sgries

Heidelberg. So leicht lässt sich eine erfahrene Ex-SPD-Schatzmeisterin nicht überrumpeln: Keinen Euro mehr ließ sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von ihren Länderkollegen abluchsen, als vorab angekündigt. 1,2 Milliarden Euro gibt der Bund in den kommenden zehn Jahren für den Hochwasserschutz, allen Protesten zum Trotz. "Ich glaube, dass alle Kollegen aus den Ländern und Stadtstaaten sich einig sind, dass das auf keinen Fall ausreicht", hatte Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) noch im Vorfeld der Umweltministerkonferenz in Heidelberg im RNZ-Interview verkündet. Etwa 3,5 Milliarden Euro nannte er als Bedarf. Spätestens Freitagmittag bei der Abschluss-Pressekonferenz ist klar: Diese Summe gibt es vorerst nicht.

"Ich finde, es ist ein guter Anfang", redet Untersteller das Ergebnis hinterher schön. Es sei aber weiterhin so, dass "insgesamt deutlich mehr Mittel erforderlich sind". "Das ist, denke ich, allen klar", hält er mit Nachdruck fest und bezieht sich noch einmal auf die "intensiven Diskussionen", die es zu der Finanzfrage gegeben habe. Doch da Hochwasserschutz eigentlich Ländersache ist, bleibt Untersteller und Kollegen nur, festzuhalten, dass Bundestag und Bundestag "gebeten" werden, die Finanzausstattung deutlich anzuheben.

Umgesetzt werden sollen im Rahmen des neuen "Nationalen Hochwasserschutzprogramms" in den kommenden 20 Jahren insgesamt 102 Projekte an den fünf Flüssen Rhein, Donau, Elbe, Weser und Oder. Mit 5,4 Milliarden Euro werden die Kosten dafür aktuell beziffert. Deiche werden mit dem Geld rückverlegt, neue Wasserrückhalteflächen geschaffen, alte Systeme modernisiert. Für Baden-Württemberg ist "mit Abstand das größte Projekt", wie Untersteller erklärte, das "Integrierte Rheinprogramm", bei dem 13 Rückhalteräume entlang des Flusslaufs neu geschaffen werden. Zudem sollen verschiedene Rheindeich-Abschnitte von Mannheim bis Iffezheim saniert werden.

Doch auch wenn Hendricks den Ländern nicht entgegenkommen konnte, machte sie Hoffnung. "Ich kann aus heutiger Sicht nicht mehr zusagen als die 1,2 Milliarden, die wir ins Auge gefasst haben", erklärte sie zwar. Warf aber auch den Blick in die Zukunft: "Ich glaube nicht, dass der Bund in zehn Jahren sagt: Jetzt macht ihr mal alleine, Länder."

Dass die jetzt schon gewährten Mittel sich auch schon sehen lassen können, machte Thüringens Umweltminister Jürgen Reinholz (CDU) deutlich: "Sie müssen das Geld auch verbauen können", warnte er vor zu hohen Erwartungen. Schon jetzt gebe es Schwierigkeiten, genug Fachkräfte für die zahlreichen Flussbaustellen zusammenzubekommen.

Überhaupt keine Bewegung gab es bei der Pflicht zur Elementarschadensversicherung: "Da sind noch eine Reihe rechtlicher - auch europarechtlicher - Fragen zu klären", blieb Untersteller unverbindlich.

Neben dem Hochwasserschutz stand auf Initiative Baden-Württembergs auch die Energieeffizienz auf der Tagesordnung. Der Beschluss: Durch bessere Beratungsangebote für Hauseigentümer soll die Sanierungsquote verbessert werden, auch ein Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung ist erklärtes Ziel. In der Debatte um eine steuerliche Vergünstigung für Sanierungen gab es keine Einigung.