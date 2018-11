Siegelsbach. (ibe) Noch fährt die Krebsbachtalbahn. Doch schon zum 31. Juli könnte der Betrieb der 17 Kilometer langen eingestellt werden. Fünf Gemeinden an der Strecke müssen entscheiden, ob sie bereit sind, Geld in den Ausbau und Erhalt von Infrastruktur und Tourismus zu stecken. Hüffenhardt hat als erste Kommune Ja zum Erhalt gesagt. Die Sitzungen in Siegelsbach, Neckarbischofsheim, Waibstadt und Bad Rappenau standen gestern an. In der Reihe "Abgeordnete vor Ort - Gespräch zur Krebstalbahn" luden die Landtagsabgeordneten Friedlinde Gurr-Hirsch und Elke Brunnemer ein, in Siegelsbach über die Zukunft und das Potential der bisher an Sonn- und Feiertagen sowie zu Festterminen betriebenen Bahn zu diskutieren.

"Manche Sachen kann man nur gemeinsam machen", betonte Hans-Joachim Vogt vom Förderverein Krebsbachtalbahn. Der Vorsitzende mahnte, dass, wenn die Bahn erst einmal still gelegt, sie auch unwiederbringlich verloren sei. Steigende Fahrgastzahlen, darunter neben "Bahnenthusiasten" und "Leuten aus der Region, die aus Verbundenheit fahren" nannte Vogt zudem Wandergruppen, deren Zahl ständig zunehme. Insgesamt 5500 Fahrgäste hätten die Bahn im Vorjahr genutzt, zur Saisoneröffnung 2013 habe man allein schon 540 Fahrgäste gezählt.

Sollten sich die Ratsversammlungen in den Anliegergemeinden für eine Weiterführung der Bahn aussprechen, könnte möglicherweise die Erms-Neckar-Bahn, die auch weitere kleine Strecken betreut, die Krebstalbahn nach Ausstieg der SWEG übernehmen. Deren Vorstandsvorsitzender Carsten Strähle nahm Stellung: "Wir machen hier keine Bimmelbahn, sondern versetzen die Strecke schrittweise in einen Zustand, der später auch mal den Schülerbeförderung ermöglichen könnte," beantwortete er die Anfragen von Gemeindevertretern und Besuchern, ob sich die Investitionen in den Erhalt und die Sicherung von Bahnübergängen und Gleisen rechne.

Habe man die Infrastruktur erst einmal aufgebaut, würden weniger laufende Investitionen nötig als im Vorfeld. "Die Strecke ist bereits in einem guten Zustand", erklärte er. Bisherige Planungen sprechen davon, dass rund 70 000 Euro pro Jahr für den Erhalt der Bahn je zur Hälfte durch Landkreise und Kommunen aufgebracht werden müssten. Der kommunale Anteil von 35 000 Euro verteile sich abhängig von der Streckenlänge auf die Gemeinden, zum Beispiel rund 9000 Euro für Siegelsbach und Bad Rappenau.

Im Gespräch waren neben der möglichen Schülerbeförderung an Neckarbischofsheimer Schulen auch längerfristig der Ausbau von Güterverkehr. Eine Anfrage zum Transport von Holz liege zudem vor, informierte Hans-Joachim Vogt. Während, abgesehen von den Investitionen, die meisten Stimmen eher für den Erhalt der Bahn sprachen, argumentierte der Siegelsbacher Gemeinderat Gunter Koos vehement dagegen: "Ich bin voll und ganz für den Erhalt der Bahn, doch der daraus entstehende Schuldensumpf wäre moralisch nicht zu vertreten. "Wir knausern bei unseren Vereinen und erhöhen Elternbeiträge - wie sollen wir das den Bürgern erklären?"