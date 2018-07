Bad Herrenalb. Mit einem Gottesdienst beginnt am Donnerstag (14 Uhr) in Bad Herrenalb (Kreis Calw) die zweitägige Synode zur Wahl des neuen badischen Landesbischofs. Am Donnerstag werden sich die drei Kandidaten zunächst den Synodalen vorstellen. Am Freitag wird dann der neue Bischof gewählt oder - erstmals bei der evangelischen Kirche in Baden - die neue Bischöfin. Denn um die Nachfolge von Bischof Ulrich Fischer bewirbt sich neben zwei Männern eine Frau. Die 53-jährige Oberkirchenrätin Kerstin Gäfgen-Track aus Hannover tritt an gegen Cornelius-Bundschuh (55), den Leiter der Theologischen Ausbildung in Karlsruhe, und Heinz-Martin Döpp (52), Direktor einer evangelischen Schule in Heidelberg. (dpa-lsw)