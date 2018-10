Karlsruhe. Auch mehr als 50 Jahre nach der Vereinigung fühlen sich viele Badener von den Württembergern über den Tisch gezogen. Die Benachteiligung lasse sich in Zahlen nachweisen, sagte der Vorsitzende der Landesvereinigung Baden in Europa, Robert Mürb, am Mittwoch in Karlsruhe. Als Beispiel nannte er die Städtebauförderung. Obwohl in Baden 42,5 Prozent der Bevölkerung lebten, seien in den vergangenen sechs Jahren nur 38,3 Prozent der Fördersumme hierhin geflossen. «Das Grundproblem ist, dass in der Landespolitik die Meinung vorherrscht, dass der württembergische Landesteil ungleich größer ist als der badische», sagte Mürb. (lsw)