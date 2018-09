Von Bettina Grachtrup

Stuttgart. Kultusministerin Susanne Eisenmann sieht keine Möglichkeit, fehlende Lehrerstellen durch interne Umschichtungen zu besetzen. "Jede bestehende und auch zusätzliche Stelle wird exakt dort gebraucht, wo sie vorgesehen ist. Wenn Sie so wollen, ist unsere Planung "auf Kante" genäht", sagte die CDU-Politikerin. Sie wies damit einen Grünen-Vorschlag zurück, die verfügbaren Stellen anders zu priorisieren. Die Ministerin will vom Schuljahr 2017/2018 an wegen Lehrermangels den Ausbau von Ganztagsschulen und Inklusion stoppen und die geplante Einführung des Faches Informatik ab Klasse 7 auf Eis legen.

"Der Abbau von über 1000 Stellen zum Schuljahr 2017/18 wird nicht einfach zu stemmen sein", hatte Eisenmann am Mittwoch im RNZ-Interview beklagt. Sie würde gerne weniger Stellen kürzen. Die grün-schwarze Haushaltskommission hatte diskutiert, den Abbau von 633 Stellen im Schuljahr 2017/18 auszusetzen oder die durchschnittliche Klassengröße an Gemeinschaftsschulen von 22 auf 24 Schüler zu erhöhen. Das wurde aber laut CDU von den Grünen abgelehnt. Am Dienstag tagt der Koalitionsausschuss, um nach einer Lösung zu suchen.

Ministerpräsident Winfried Kretsch᠆mann hatte sich am Mittwoch verärgert über Eisenmann gezeigt. Es sei immer schwierig, wenn Probleme erst nach den Verhandlungen auf den Tisch kämen, sagte er. Die Haushaltskommission hatte sich am Sonntag auf einen Etatentwurf geeinigt. Am Dienstag war Eisenmann an die Öffentlichkeit gegangen. Die CDU beteuert aber, sie habe die Probleme schon vorher angesprochen.

Die Koalition befindet sich in einer Zwickmühle. Einerseits ist der öffentliche Druck groß, genug Lehrerstellen zur Verfügung zu stellen. Andererseits pochten auch andere Minister auf mehr Geld. Gibt die Koalition Eisenmann nach, könnten auch sie mehr Mittel einfordern.

Der Landeselternbeirat forderte die Landesregierung auf, mehr Lehrerstellen zu schaffen. "Schon jetzt ist der Pflichtunterricht in bisher unbekanntem Ausmaß nicht sichergestellt", so der Vorsitzende Carsten Rees. Ein Stopp des Ausbaus der Ganztagsschule sei ein Schlag ins Gesicht vieler Schulen, die sich bereits auf den Weg gemacht hätten. "Hier werden leichtfertig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Chancengleichheit in der Bildung gefährdet."

Die SPD will die "katastrophalen Streichungspläne" in einer aktuellen Debatte am Mittwoch im Landtag thematisieren. "Die steigenden Schülerzahlen lassen keinen Personalabbau zu", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, der unter Grün-Rot Kultusminister war. Auch FDP-Bildungsexperte Timm Kern kritisierte die Sparpläne als "bildungspolitisch fahrlässig."