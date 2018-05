Von Antonia Lange

Stuttgart. Gute Nachrichten für Arbeitnehmer: Sie bekommen in Baden-Württemberg künftig fünf freie Tage, in denen sie sich politisch, ehrenamtlich oder beruflich weiterbilden können. Der Entwurf für das sogenannte Bildungszeitgesetz wurde am Mittwoch mit den Stimmen der grün-roten Regierungsfraktionen im Landtag verabschiedet. Es soll ab Juli in Kraft treten. Die CDU sprach von einem überkommenen "Willy-Brandt-Gedächtnisgesetz" (CDU), die FDP nannte das Vorhaben einen "Bürokratiemoloch". Hintergründe.

> Das Bildungszeitgesetz: Arbeitnehmer in Baden-Württemberg bekommen einen Rechtsanspruch auf bis zu fünf Tage im Jahr, an denen sie sich weiterbilden können. Dazu zählt neben der beruflichen auch die politische Weiterbildung - ebenso wie die Qualifikation für ein Ehrenamt. Anspruch hat ein Mitarbeiter erstmals nach zwölf Monaten im Betrieb. Hat er seinen Anspruch zum Ende eines Kalenderjahres nicht voll ausgeschöpft, verfallen die Tage aber.

> Position der Arbeitgeber: Ginge es nach den Arbeitgebern, wäre das Gesetz gar nicht erst gekommen. Noch kurz vor der Abstimmung im Landtag hatten sie die Abgeordneten aufgefordert, dem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nannte es kürzlich eine "Verschwendung von Zeit und Geld". Berufliche Weiterbildung ist den Unternehmern zufolge ohnehin selbstverständlich. Andere Formen der Qualifizierung gehören ihrer Einschätzung nach aber ins Private.

> Kompromiss des Wirtschaftsministeriums: Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) trägt der Kritik mit Ausnahmen für einzelne Betriebe Rechnung. Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern sollen außen vor bleiben. Hinzu kommt beispielsweise eine Überforderungsklausel, so dass nur ein gewisser Anteil der Belegschaft zeitgleich freigestellt werden kann. Die Arbeitgeber kritisierten jedoch Details des Regelwerks, die letztlich jene Betriebe bestraften, die sich bereits in der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter engagierten.

> Position der Arbeitnehmervertreter: Die Gewerkschaften im Land hatten schon lange ein Gesetz zur Freistellung für Weiterbildung gefordert. Sie sehen ein entsprechendes Gesetz daher positiv. Kritik kam zuletzt lediglich an den Einschränkungen zugunsten der Arbeitgeber.

> Regelung in anderen Bundesländern: Baden-Württemberg ist hier ausnahmsweise nicht Vorreiter, sondern eines der letzten Bundesländer, das einen Bildungsurlaub einführt. Lediglich Bayern, Thüringen und Sachsen sind noch ohne gesetzliche Regelung.