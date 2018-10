Stuttgart. Die grün-rote Koalition will Privilegien für schadstoffarme Autos mit einer Bundesratsinitiative durchsetzen. Einen entsprechenden Vorschlag will der grüne Landesverkehrsminister Winfried Hermann am Dienstag vorstellen. So sollen für Elektro- oder Hybrid-Fahrzeuge niedrige Parkgebühren erhoben werden. An Ladestationen sollen nur elektrobetriebene Autos parken dürfen. Eine blaue Plakette soll zeigen, dass es sich um solch privilegierte Fahrzeuge handelt. (lsw)