Villingen-Schwenningen. (dpa-lsw) Nach einem Rückgang der Flüchtlingszahlen schließt das Land zwei seiner Erstaufnahmestellen. In den Einrichtungen auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen und in einer Militärkaserne in Immendingen werden vom 12. Februar an keine Flüchtlinge mehr untergebracht, teilte das zuständige Regierungspräsidium Freiburg am Mittwoch mit. Die Infrastruktur werde dann zurückgebaut, Ende März werden beide Einrichtungen geschlossen. Sie waren im vergangenen Jahr eröffnet worden. Villingen-Schwenningen war für 900 Flüchtlinge ausgelegt, Immendingen für 1280. Zuletzt beherbergten sie rund 220 Flüchtlinge.

Diese werden nun in andere Unterkünfte verlegt, hieß es. Alle anderen Bewohner seien bereits an die Kommunen weitergeleitet worden. Sollten die Flüchtlingszahlen wieder steigen, könnten die zwei Einrichtungen rasch wieder in Betrieb gehen. Verlässliche Prognosen, wie sich die Flüchtlingssituation entwickeln wird, gebe es derzeit nicht.

Im Regierungsbezirk Freiburg gibt es nun noch vier Erstaufnahmerichtungen für Flüchtlinge: In früheren Kasernen in Donaueschingen und Villingen-Schwenningen, in einem ehemaligen Hotel in Sasbachwalden (Ortenaukreis) sowie in einer Zeltstadt in Freiburg. Zusammen haben sie laut Regierungspräsidium knapp 5600 Plätze. Die Behörde hält dies nun für ausreichend.