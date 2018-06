Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Privatschulen in Baden-Württemberg bekommen ab kommendem Schuljahr deutlich mehr Geld vom Land. Das Kabinett billigte in seiner gestrigen Sitzung eine Gesetzesreform von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), die die Förderung der sogenannten Schulen in freier Trägerschaft neu regelt.

Hintergrund Höchststand bei Privatschülern Die Zahl der Privatschüler an allgemeinbildenden Schulen im Südwesten hat im laufenden Schuljahr mit 104.900 einen neuen Höchststand erreicht. Das entspricht nach weiteren Angaben des Statistischen Landesamtes einem Zuwachs von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Schulart mit den meisten Privatschülern ist das Gymnasium mit 35.000 [+] Lesen Sie mehr Höchststand bei Privatschülern Die Zahl der Privatschüler an allgemeinbildenden Schulen im Südwesten hat im laufenden Schuljahr mit 104.900 einen neuen Höchststand erreicht. Das entspricht nach weiteren Angaben des Statistischen Landesamtes einem Zuwachs von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Schulart mit den meisten Privatschülern ist das Gymnasium mit 35.000 Schülern, gefolgt von den Freien Waldorfschulen mit 23.300 Schülern und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, ehemals Sonderschulen, mit knapp 16.000 Schülern. Nach Angaben des Kultusministeriums gibt es 406 private allgemeinbildende und 247 private berufliche Schulen, für die das Kultusministerium verantwortlich ist. Es gibt auch berufliche Privatschulen in Zuständigkeit des Sozial- und des Landwirtschaftsministeriums.

Laut Eisenmann ersetzt das Land Privatschulen künftig pro Schüler 80 Prozent der Kosten, die pro Schüler an einer öffentlichen Schule anfallen. Bisher liegt dieser sogenannte Kostendeckungsgrad, der nun alle zwei Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst werden soll, im Schnitt bei 78,1 Prozent. Außerdem zahlt das Land künftig einen Ausgleich, falls Privatschulen kein Schulgeld erheben. Dieser Ausgleich kann bis zu 90 Prozent der Kosten betragen, die ein Schüler an einer öffentlichen Schule verursachen würde.

Dem Gesetzentwurf waren lange Verhandlungen vorausgegangen. Ausgelöst hatte die Reform der Verfassungsgerichtshof, der das Land mit einem Urteil im Sommer 2015 verpflichtet hatte, die Privatschul-Finanzierung zu ändern. Denn laut Landesverfassung sind Unterricht und Lernmittel unentgeltlich. Höhere und mittlere Privatschulen haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Ausgleich. Dieser Ausgleichsanspruch, so urteilte das Gericht, war im bisherigen Privatschulgesetz unzureichend geregelt. Der 90-Prozent-Schulgeldausgleich berücksichtigt das nun.

Die Schulen müssen diesen Ausgleich beantragen und dazu ihre Eigenleistung "transparent ermitteln", wie die Landesregierung in einer Mitteilung schreibt. Zu diesem Zweck solle ein "transparentes Berichtswesen" entstehen. In die Erarbeitung dieses Berichtswesens sollen die freien Schulträger laut Landesregierung frühzeitig einbezogen werden.

Das Land kontrolliert damit auch, ob Privatschulen das sogenannte Sonderungsverbot einhalten. Unabhängig vom Schulgeldmodell darf jede Schule von Eltern höchstens fünf Prozent des Haushaltsnettoeinkommens als Schulgeld fordern. Die Schulen müssen Eltern auch entsprechend beraten.

Für den Landeshaushalt bedeuten die Reformen zusätzliche Kosten von rund 65 Millionen Euro im Jahr: 15 Millionen für den erhöhten Kostendeckungsgrad und 50 Millionen für den Schulgeldausgleich. Damit steigen die jährlichen Überweisungen des Landes an die Schulen in freier Trägerschaft auf rund 960 Millionen Euro. Im laufenden Haushaltsjahr betrug die Förderung 895,6 Millionen Euro.

"Wir leisten mit dieser Gesetzesnovelle einen wesentlichen Beitrag zu guter Bildung in unserem Land und bekennen uns klar zu den Schulen in freier Trägerschaft", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Diese hätten sich "bewährt und finden bei den Eltern guten Zuspruch". Ministerin Eisenmann sagte: "Die Novelle ist ein Meilenstein in den Beziehungen von Land und Schulen in freier Trägerschaft. Damit wird ein jahrelang ungelöstes Problem endlich abgeräumt."

Christina Metke, Geschäftsführerin des Verbands deutscher Privatschulen Baden-Württemberg, sagte dieser Zeitung, sie sei "mit dem Gesetzentwurf soweit zufrieden". Allerdings drohen aus ihrer Sicht bürokratische Hindernisse. "Wir hoffen, dass beim Berichtswesen nachgebessert wird", sagte sie. Allerdings liege darin auch eine Chance, dass "Transparenz über die tatsächlichen Kosten hergestellt wird". Diese lägen oft über den vom Land gewährten Sätzen.