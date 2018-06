Stuttgart. (dpa-lsw) Die grün-rote Landesregierung erhöht den Druck auf Asylbewerber aus nordafrikanischen Staaten. Flüchtlinge aus Algerien, Marokko, Tunesien, Ägypten und Libyen werden nicht mehr an die Landkreise weitergeleitet, sondern bleiben in den Erstaufnahmen des Landes. "In der Unterbringung durch das Land können wir diese teilweise problematische Klientel besser im Blick behalten und entlasten zudem die Kommunen", sagte der Leiter der Lenkungsgruppe Flüchtlingsaufnahme, Wolf-Dietrich Hammann, am Montag in Stuttgart.

Zudem sollen auffällige Menschen aus Nordafrika an wenigen Standorten im Land konzentriert werden. Auch hätten das Land und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vereinbart, dass die Asylanträge von Flüchtlingen aus Nordafrika priorisiert bearbeitet werden. Haben die Asylbewerber kein Bleiberecht, sollen sie schnell abgeschoben werden. Der Zustrom von Asylbewerbern aus Marokko und Algerien nimmt nach Angaben der Lenkungsgruppe spürbar zu. Die Anerkennungsquote im Asylverfahren sei aber mit unter fünf Prozent sehr gering. Damit reagiert Grün-Rot auf die Vorfälle in der Silvesternacht. Am Kölner Hauptbahnhof hatten sich nach Angaben der Polizei aus einer Menge von rund 1000 Männern Gruppen gelöst, die vor allem Frauen umzingelten, begrapschten und bestahlen. Opfer und Zeugen sprachen von Tätern nordafrikanischer oder arabischer Herkunft. Zwischenfälle hatte es an Silvester auch in Stuttgart gegeben.