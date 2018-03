In der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Karlsruhe warten Flüchtlinge auf ihre Registrierung. Archivfoto: Uli Deck/dpa

Stuttgart. (lsw) Asylverfahren sollen nach dem Willen Baden-Württembergs innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden. "Das muss unsere Zielmarke sein", sagte ein Sprecher des Staatsministeriums am Freitag in Stuttgart. Die Flüchtlinge könnten dann schon während der Zeit in einer Landeserstaufnahmestelle (Lea) einen Bescheid ihres Asylantrags bekommen - ehe sie auf Unterkünfte in den Kommunen verteilt werden.

Es sei das Anliegen aller Bundesländer, die Asylverfahren schneller abzuschließen als bislang üblich, sagte der Ministeriumssprecher. Er bestätigte einen Bericht, wonach die Landesregierung ihr Ziel auf der Konferenz der Ministerpräsidenten am 11. Juni zum Thema machen will. "Die Dauer ist zu lange, wir wollen hier zu einer klaren Beschleunigung kommen."

Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) dauerten die Verfahren in den ersten vier Monaten 2015 im Schnitt 5 Monate; in Baden-Württemberg waren es 6,2 Monate. In Einzelfällen ziehen sich Verfahren aber auch 9 Monate und länger hin.

Bei einem Pilotprojekt sei das Bamf-Personal an der Lea in Karlsruhe um 30 Mitarbeiter aufgestockt worden, um Anträge von Asylbewerbern speziell aus dem Kosovo schneller zu bearbeiten, sagte Staatskanzleichef Klaus-Peter Murawski (Grüne). Das Bamf habe so in zwei Wochen über die Anträge entschieden statt wie zuvor in mehr als sieben Monaten.

Für das Jahr 2015 hat das Bamf im Bundeshaushalt 350 zusätzliche Stellen erhalten. Davon seien bereits 254 Stellen besetzt, teilte das Bamf am Freitag mit. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen 1000 weitere Stellen hinzukommen. Diese könnten besetzt werden, sobald sie im Nachtragshaushalt genehmigt würden.

Murawski sagte mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt, sinnvoll seien Cluster aus Lea, Bamf-Außenstelle und einem Verwaltungsgericht vor Ort, um die Verfahren schnell abschließen zu können. Die Flüchtlinge würden dann nicht zwischendurch von der Erstaufnahmestelle in andere Unterbringungen im Land gebracht.