Stuttgart. Mit einem Staatsvertrag will Baden-Württemberg die Zusammenarbeit mit hier lebenden Sinti und Roma auf eine neue Grundlage stellen. Das Kabinett gab den Entwurf für einen Vertrag heute zur Anhörung frei. Mit dem Vertrag sollen auch die Finanzbeziehung zum Landesverband Deutscher Sinti und Roma verlässlich geregelt werden. So sollen die jährlichen staatlichen Fördermittel von derzeit 208.000 auf 500.000 Euro im Jahr 2014 steigen. Der Staatsvertrag soll in diesem Jahr in Kraft treten. (lsw/rl)