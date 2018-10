Karlsruhe. (dpa-lsw) Die Anwohner von Atomkraftwerken in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr von erhöhter Radioaktivität verschont geblieben. Die Untersuchung von mehr als 1000 Proben - darunter Luft, Niederschlag und Boden sowie Nahrungsmittel und Fische - habe keine unzulässig hohen Werte ergeben, teilte die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Mittwoch in Karlsruhe mit.