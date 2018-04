Stuttgart. (dpa-lsw) Der Wald im Südwesten steht womöglich vor einem extremen Borkenkäferjahr. Trockenheit und hohe Temperaturen in der zweiten Mai-Hälfte hätten die Abwehrkraft der Bäume geschwächt und die Entwicklung etwa der Buchdrucker begünstigt, teilte das Forstministerium am Dienstag mit. Die Fangzahlen seien zuletzt rasant gestiegen. Laut dem Landesbetrieb ForstBW könnte es dieses Jahr drei Generationen der Rindenbrüter geben. Die erste fliege gerade. Forstminister Peter Hauk (CDU) rief auch Privatwaldbesitzer auf, vor allem ihre Fichten bis in den Herbst zu kontrollieren. Bruttaugliches Holz und befallene Bäume müssten zügig abgefahren werden. Der Borkenkäfer schädigt das Holz, das sich dann schlechter verkaufen lässt.