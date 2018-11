Bad Wimpfen. (dpa/lsw) Ein tödlicher Badeunfall vor neun Monaten am Sprungturm des Freibads von Bad Wimpfen beschäftigt am Donnerstag das Landgericht Heilbronn. Hinterbliebene eines damals ums Leben gekommenen 35-Jährigen fordern Schadenersatz, wie das Gericht mitteilte. Der 35-Jährige war am 4. Juli 2015 vom Fünfmeterturm ins Wasser gesprungen, als ihm beim Auftauchen ein 28-Jähriger vom Zehnmeterturm auf den Kopf sprang. Laut Polizei war der 35-Jährige sofort bewusstlos. Er starb am Tag drauf. Die Hinterbliebenen werfen den Betreibern vor, die Sprungtürme nicht ausreichend gegen gleichzeitiges Springen gesichert zu haben.