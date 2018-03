Für längere Schiffe muss die Schleusenkammer in Bad Friedrichshall-Kochendorf umgebaut werden. Im Rahmen der Verlängerung wird die Neckarschleuse auch mit einer Fischaufstiegshilfe ausgestattet. Foto: Endres

Bad Friedrichshall. (end/rnz) Die Schiffschleuse im Neckar bei Bad Friedrichshall-Kochendorf wird von Grund auf saniert und erweitert. Geplant ist auch die Verlängerung einer Schleusenkammer für 135 Meter lange moderne Binnenschiffe. Auch der Seitenkanal in Kochendorf wird extra gesichert. Zudem ist eine Fischaufstiegsanlage als eine von bundesweit sieben Pilotanlagen geplant.

Das Amt für Neckarausbau Heidelberg informiert Ende Juli in einer öffentlichen Veranstaltung über den Ausbau, der im Jahr 2019 beginnen soll. Aufgrund der viel zu geringen Höhe der Brückenunterkante zum Oberwasserspiegel kann eine Verlängerung der rechten Schleusen nur nach Oberwasser erfolgen. Nach der Verlängerung umfasst die Schleusenkammerlänge ca. 140 Meter.

Massivbau, Schleusentore und Antriebe der rechten Schleusenkammer stammen noch aus der Bauzeit 1954 und werden aufgrund des erreichten Endes der Nutzungsdauer ebenso wie die Schleusenausrüstung (Poller, Steigeleitern, etc.) erneuert.

Des Weiteren werden altersbedingt die Elektro-, Steuerungs- und Nachrichtentechnik ausgetauscht und auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Einem dementsprechend erhöhten Platzbedarf folgt die Anpassung der Antriebshäuser. Im Rahmen der Baumaßnahme wird eine neue Seilstoßschutzanlage zur Verhinderung einer Schiffsanfahrung des Tors im Unterhaupt eingebaut.

Die Schleusenanlage Kochendorf ist eine Kanalstaustufe. Sie besteht aus einer Doppelschleuse am rechten Ufer und einem links daneben liegenden Kraftwerk. Im Oberwasser schließt sich der etwa 4,6 Kilometer lange Seitenkanal Kochendorf an. Das dazugehörende, den Stau regelnde Wehr dieser Haltung liegt am oberen Ende des Altneckars. Unmittelbar unterhalb der Schleusenkammern kreuzt eine Brücke, die auch dem Werksverkehr des Kraftwerks dient, auf Plattformhöhe den Neckar.

Die Brückenunterkante liegt ca. 20 Zentimeter über dem Oberwasserspiegel. Die Kammerwände, Schleusentore, Antriebe und die Elektrotechnik der linken Schleusenkammer (Baujahr 1925) wurden 1987 ausgetauscht. Im Zuge der Schleusenverlängerung wird der Vorhafen auf der rechten Seite angepasst. Des Weiteren erfolgt im Rahmen des Bauvorhabens der Neubau einer Fischaufstiegsanlage als Kompensationsmaßnahme für die Schleusenverlängerung auf der Seite des Kraftwerks. Voraussichtliche Bauzeit wird bis 2021 sein.