Von Sina Illi und Henning Otte

Neuenstadt am Kocher. Buntes Treiben und ausgelassene Stimmung sollen den Abschluss von Projekttagen an einer Grundschule in Neuenstadt am Kocher bei Heilbronn prägen. Die Attraktion ist eine Aussichtsgondel, die an einem Schwerlastkran hängt. 70 Meter über dem Boden. So kann jeder die Schule auch aus der Vogelperspektive betrachten. Doch dann kommt es am Samstag um 14.32 Uhr zu einer Katastrophe: Der Kran knickt plötzlich weg und rauscht mit der vollbesetzten Gondel in das Dach eines Mehrfamilienhauses.

13 Menschen genießen gerade die Aussicht - dann stürzen sie in die Tiefe. Einige Besucher des Schulfests schalten schnell. Sie machen sich daran, die Menschen aus der roten Gondel zu befreien, die einen Meter über dem Boden an der Seite des Hauses baumelt. "Sie haben sich Leitern und andere Sachen zum Draufstellen besorgt", erzählt eine Polizeisprecherin. Die freiwilligen Helfer können zwölf Personen befreien. Kurze Zeit später holen die Rettungskräfte dann noch einen Verletzten aus der Gondel.

Der stellvertretende Leiter der Grundschule und eine Frau müssen mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Vier weitere Menschen aus der Gondel werden schwer verletzt. Die anderen kommen wie durch ein Wunder mit leichteren Verletzungen davon. Der Kranfahrer, dessen Auto sich durch die Hebelwirkung senkrecht aufgestellt hatte, erleidet einen Schock. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks niemand in dem Haus.

Die große Frage ist nun, wer Schuld ist an dem Unglück. Hat der Kranfahrer einen falschen Hebel gedrückt? Oder war der Kran nicht richtig aufgestellt? Die Polizei hält auch einen technischen Defekt für möglich. Experten suchen noch vor der Bergung des Krans den Unglücksort nach Spuren ab. Bis ihr Gutachten fertig ist, sollen aber noch ein paar Tage vergehen.

Der herbeigeeilte Innenminister Reinhold Gall (SPD) hält nichts von schnellen Rückschlüssen. Welche Folgen der Unfall für künftige Schulfeste habe, hänge vom Ergebnis der Untersuchung ab, sagt Gall, der nur wenige Kilometer entfernt von der Kleinstadt Neuenstadt mit 9500 Einwohnern lebt. Er ist froh, dass die Bergung der Opfer gut geklappt hat. "Das Maß an Hilfsbereitschaft war enorm groß", lobt er.

Der 59 Jahre alte stellvertretende Schulleiter sei auf dem Weg der Besserung, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Zustand einer 24-jährigen Frau sei zwar noch kritisch, aber nicht mehr lebensgefährlich. Neun Menschen waren am Morgen noch im Krankenhaus, vier weitere bereits entlassen.

Innenminister Reinhold Gall sieht nach dem Unglück keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Es gehe nicht darum, jetzt gleich über Verbote zu reden. Es gelte vielmehr eine gründliche Ursachenforschung abzuwarten, sagte Gall am Montag in Stuttgart. "Auch Schulfeste leben davon, dass bestimmte Arten von Attraktionen geboten werden." Beim genauen Betrachten des Unglücks, bei dem ein Aussichtskran mit einer Gondel auf ein Hausdach gestürzt war, werde klar: "Es hätte richtig schlimm werden können." Der Minister betonte: "Ein Meter weiter rechts - und wir hätten nicht nur über Verletzte geredet."