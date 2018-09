Stuttgart (dpa/lsw) - Die Städte im Südwesten sehen sich kurz nach Winteranfang bei der Hilfe für Wohnungslose gut aufgestellt. In Stuttgart bietet die zentrale Winternotübernachtung rund 60 Menschen eine provisorische Bleibe. Im Stadtteil Feuerbach hat eine weitere Notunterkunft ihre Türen geöffnet. Das Angebot werde gut angenommen, hieß es bei der Stadt. Insgesamt seien die Kapazitäten aber ausreichend.

Um die Menschen zu versorgen, die freiwillig ihre Nächte im Freien verbringen wollen, fährt in diesem Winter wieder ein Kältebus durch die Stadt. Viele der Wohnungslosen, etwa solche, die sich jeden Tag über einem warmen Lüftungsschacht schlafen legten, wollten nicht von ihrem Stammplatz weichen, erklärte ein Sprecher der Stadt. Gerade für diese Gruppe sei dieses Angebot besonders wichtig.

In Mannheim gibt es unter anderem eine städtische Einrichtung mit 25 regulären Übernachtungsplätzen und 25 Notübernachtungsplätzen. Es gebe ausreichend Platz für alle Hilfesuchenden, hieß es bei der Stadt. «Das Mannheimer Hilfesystem für wohnungslose Menschen deckt den Bedarf gut ab», sagte eine Sprecherin. Rund 130 Personen sind derzeit in den mehr als 30 städtischen Obdachlosenunterkünften in Tübingen untergebracht. Einige der Unterkünfte könnten zur Not auch erweitert werden. Der Andrang sei bislang aber überschaubar.

In Freiburg stehen 226 Plätze in städtischen Obdachloseneinrichtungen zur Verfügung, dazu kommen 47 Plätze in städtischen Notübernachtungen. Zudem gebe es noch rund 50 Plätze in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Mitte Dezember waren rund 80 Prozent der Plätze belegt.

Ähnlich sieht es in Karlsruhe aus. Hier waren Mitte Dezember mehr als 350 Menschen in acht Einrichtungen und verschiedenen Hotels untergebracht. Auch wenn damit zu rechnen sei, dass der Andrang noch zunehme, müsse niemand abgewiesen werden. «Bei Überbelegung werden Lösungen mit zusätzlichen Matratzen gefunden», hieß es bei der Stadt.

Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) hält die Angebote für Wohnungslose im Land für ausreichend. «Niemand muss in Baden-Württemberg auf der Straße übernachten», betonte sie. «Kommunen und karitative Organisationen halten in vielen Orten Aufwärmstuben und Nachtquartiere für wohnungslose Menschen bereit.»

An die Bevölkerung appelliert sie, nicht wegzuschauen. Ein Anruf beim Ordnungsamt oder dem örtlichen Polizeirevier genüge, um anderen Menschen zu helfen. «Bei hilflosen und akut gefährdeten Menschen rufen Sie bitte den Rettungsdienst unter 112 an», sagte die Ministerin.

Die Investitionen in die Wohnungslosenhilfe liegen seit geraumer Zeit mehr oder weniger auf gleichem Niveau. Jährlich stehen laut Ministerium 1,7 Millionen Euro für Neubau- und Sanierungsvorhaben in der Wohnungslosenhilfe zur Verfügung.