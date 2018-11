Migranten sollen ihre im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse schneller anerkannt bekommen, erklärte Integrationsministerin Öney (SPD) gestern in Stuttgart. Foto: dpa

Von Andreas Böhme und dpa

Stuttgart. Langwierige Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sollen künftig der Vergangenheit angehören. Migranten sollen ihre ausländischen Berufsabschlüsse bei einem Ansprechpartner und schneller anerkannt bekommen. Ein entsprechendes Gesetz gab das Kabinett am Dienstag in Stuttgart zur Anhörung frei.

Praktisch ist das schon länger möglich, aber nur EU-Bürger hatten bislang einen Rechtsanspruch darauf. Wie sehr sie ihn nutzten, ist umstritten: Das Bundesfamilienministerium nennt 30 000 Anträge im vergangenen Jahr. Landesweit wollten laut Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) nur 580 Menschen ihre Ausbildung anerkennen lassen, davon wurde ein Drittel abgelehnt. Vielleicht, weil sich eine russische Wurstbinderin Zweiter Klasse beworben hatte, für die es keinen deutschen Referenzberuf gibt, weshalb die Inhalte der Ausbildung genau analysiert werden müssen. Die "Methodikerin für Vorschulpädagogik" könnte aber als Erzieherin eine Stelle finden.

Nach dem vom Kabinett gebilligten Gesetzentwurf haben Menschen mit ausländischen Wurzeln einen Anspruch darauf, dass geprüft wird, ob ihre Qualifikation gleichwertig mit einem deutschen Referenzberuf ist. Der Staat verpflichtet sich, die Gesuche binnen drei Monaten zu entscheiden. Zu den vom Land reglementierten Berufen gehören Ingenieure, Techniker, Lehrer, Erzieher und Krankenpflegehelfer. Dies sind vor allem solche Berufe, die eine gewisse Sorgfaltspflicht oder potenzielle Gefahren mit sich bringen. Neu ist nun, dass der Rechtsanspruch auf Prüfung nun auch für Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern gilt, und dass die Anerkennung bei den Kammern und Regierungspräsidien gebündelt wird.

Andere Bundesländer waren etwas schneller, obwohl Öneys Ministerium bereits 20 Tage nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes einen ersten Entwurf auf den Tisch legte. Doch die Schwierigkeiten liegen im Detail: 19 Änderungen der entsprechenden Fachgesetze waren nötig, für die jeweils die Fachministerien zuständig sind. Und das dauert. Öney kann die Kritik nachvollziehen: "Das war eine Erfahrung, mich in Geduld zu üben."

Und damit ist es längst nicht vorbei: Jetzt geht der Entwurf in die Anhörung, 100 Verbände und Institutionen werden abgefragt. Sozusagen vorauseilend hat gestern schon mal die Ingenieurskammer reagiert und reklamiert, künftig für die Anerkennung ausländischer Ingenieursausbildungen zuständig sein zu dürfen. So, wie es die Architektenkammern bereits für ihre Branche tun. Ingenieure werden hingegen noch von den Regierungspräsidien beurteilt. Immerhin bietet das Land schon seit vergangenem Jahr eine flächendeckende Beratung an.

"Wir können uns nicht erlauben, dass sich hoch qualifizierte Einwanderer als Hilfskräfte verdingen", sagt Öney, weiß aber auch, dass längst nicht jeder die bis zu 600 Euro teure Anerkennungsprozedur durchlaufen will. Als Beispiel nennt sie einen russischen Kernphysiker, der mit seinem Taxiunternehmen deutlich mehr verdient als im angestammten Beruf.